Los reveladores datos hallados en el departamento del feminicida serial Miguel ‘N’ que indicarían hasta 20 víctimas

Miguel 'N', el feminicida de Iztacalco (Infobae)

Miguel ‘N’, conocido en todo México como el feminicida de la menor María José, en la alcaldía Iztacalco, podría ser un asesino serial, esto luego de que las autoridades realizaran una inspección en las entrañas de su departamento y encontraran cosas aberrantes que lo vincularían con la muerte de alrededor de 20 mujeres.

El individuo se hacía pasar como una persona que apoyaba diversas causas sociales, a tal grado de declararse vegano y un defensor de los derechos de los animales, así como apoyar en marchas feministas.

El ahora detenido decía ser alguien que dominaba tres idiomas, además de realizar múltiples viajes al extranjero, pues tiene fotografías de sus visitas a China, así como a otros países fuera del continente americano.

Tras una minuciosa inspección de las autoridades, en su departamento localizaron un diario, así como alrededor de 20 identificaciones que podrían ser de sus víctimas, lo que lo colocaría como un feminicida serial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha revelado pruebas que implican a Miguel “N” en múltiples casos de feminicidio, sugiriendo que podría ser un asesino en serie. Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía, confirmó que actualmente se están realizando análisis de ADN para determinar la conexión de Miguel “N” con otras posibles víctimas, además de la joven María José, cuyo asesinato lo ha puesto bajo la lupa de las autoridades.

Las evidencias encontradas en el domicilio de Miguel ‘N’ incluyen un serrucho, restos óseos y rastros biológicos, junto con manchas de sangre, que apuntan a su posible participación en crímenes adicionales.

La Fiscalía también señaló que entre los objetos personales del acusado se hallaron libretas, teléfonos celulares, identificaciones de diversas mujeres, discos compactos y una memoria USB. El análisis de estos artículos podría arrojar más luz sobre la extensión de sus actos criminales.

Un detalle escalofriante fue revelado por el periodista Antonio Nieto, quien tuvo acceso a uno de los diarios de Miguel “N”. En él, el acusado detalla con precisión sus acechanzas y agresiones a sus víctimas, con descripciones que Nieto caracteriza como “brutales y precisos”.

Este diario no solo confirmaría los indicativos de que estamos frente a un asesino en serie, sino que también sugiere una posible intención del criminal de ser descubierto, según las interpretaciones de Nieto.

Además, Miguel ‘N’ compartió en redes sociales y en su diario personal lo que parecen ser “poemas” que ocultan pistas de sus acciones delictivas.

Estos escritos están actualmente siendo examinados como parte de la investigación, con la esperanza de identificar a más víctimas y entender mejor el alcance de los crímenes cometidos por este individuo.

La investigación continúa en curso, con la FGJ-CDMX trabajando intensamente para conectar a Miguel ‘N’ con más casos de feminicidio, tratando de cerrar un capítulo oscuro en la historia de violencia contra mujeres en la Ciudad de México.

Con el análisis de la evidencia reunida en su residencia y sus escritos personales, las autoridades esperan no solo llevar justicia a María José sino también identificar a otras posibles víctimas.

Qué decía el diario de Miguel ‘N’

“No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra”.

“Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a rojo escarlata. Cubierta de sangre te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”.

“Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esta sensación, dije que moriría a tu lado pero esto es diferente”.

¿Había restos humanos en su domicilio?

Se encontraron 20 restos humanos, presumiblemente pertenecientes a al menos 7 víctimas distintas. Entre los hallazgos más perturbadores se cuenta la presencia de cinco cráneos, además de otros huesos esparcidos por el lugar. Destacablemente, parte de los restos, que aparentan ser de una fémina, yacían en el refrigerador del sospechoso, un dato escalofriante proporcionado por Antonio Nieto.

De manera extraoficial, se cree que entre sus víctimas está la menor María José, así como estudiantes y laboratoristas.