Qué dice el diario de Miguel “N”, el presunto feminicida serial de CDMX que confesaba sus crímenes por escrito

Miguel 'N' confesó sus crímenes en un diario (Foto: Fiscalía CDMX/TV Azteca)

Ulises Lara, representante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), confirmó que existen evidencias que sugieren la posibilidad de que Miguel “N”, presunto responsable del feminicidio de la joven María José, sea un feminicida en serie. Actualmente, se están llevando a cabo análisis de ADN con el fin de identificar a otras posibles víctimas de este individuo.

Sumado a ello, Lara reconoció que en el inmueble donde residía el acusado de asesinar a María José fueron encontrados un serrucho, diversos restos óseos, rastros biológicos y manchas de sangre, tal como dieron a conocer previamente periodistas.

Entre las pertenencias de Miguel “N” había también libretas, teléfonos celulares, identificaciones de varias mujeres, discos compactos y una memoria USB, confirmó la Fiscalía de la CDMX.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, una de las libretas es un diario en el que el presunto feminicida serial confesó sus crímenes.

Incialmente sin entrar en detalles, el comunicador señaló que el diario contiene “relatos brutales y precisos de cómo y cuándo acechaba”. También sostuvo que, por el contenido de la libreta, se podría pensar que Miguel “N” quería ser descubierto.

Miguel "N" es señalado por el presunto feminicida de María José, de 17 años Crédito: FGJ

El columnista agregó que tanto en su diario como en redes sociales, el supuesto asesino en serie plasmó algunos “poemas” que contendrían pistas sobre sus delitos por los que actualmente está bajo investigación.

Estos son algunos fragmentos de un texto escrito por Miguel “N”, el presunto feminicida serial de Iztacalco, a los cuales tuvo acceso Antonio Nieto:

- “No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra”.

- “Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a rojo escarlata. Cubierta de sangre te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”.

- “Pasó algún tiempo para que la sangre de tu cuerpo comenzara acercarse, se formaron grietas que cortaron tu piel, tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba, te transformabas en polvo. Y la brisa ligera del lugar se llevaba tu cuerpo, pequeñas partículas suspendidas en el aire que volaban a mí alrededor, partículas que alguna vez aspiré y otras tantas penetraban mis ojos. Fue difícil pues aunque yo no quería te fuiste, yo deseaba morir a tu lado pero se volvió imposible”.

- “Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esta sensación, dije que moriría a tu lado pero esto es diferente”.

El feminicidio de María José y los casos que destapó

María José Castillo Calles, de 17 años, fue asesinada y presuntamente abusada sexualmente por Miguel “N” en su casa en Iztacalco. Su madre sorprendió al presunto feminicida y lo encaró, pero éste la atacó con un cuchillo.

María José Castillo tenía tan sólo 17 años cuando fue asesinada por su vecino dentro de su casa Crédito: X/@Foro_TV

Vecinos de las víctimas retuvieron al presunto culpable y lo entragaron a las autoridades. Fue así que la Fiscalía de la CDMX tuvo en la mira al supuesto feminicida en serie.

Hasta el momento se han identificado a dos mujeres en cuya desaparición estaría implicado Miguel “N”. Se trata de Viviana y Frida, de quienes se perdió el rastro en 2018 y 2015 respectivamente.