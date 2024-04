Convención Bancaria 2024: Sheinbaum destacó labor de los bancos en pandemia y apoyó el Fondo de Pensiones del Bienestar

Sheinbaum propuso mejorar el sistema de recaudación actual mediante tecnologías que agilicen los pagos de impuestos. (Foto: Cuartoscuro)

Durante su intervención en la 87ª Convención Bancaria, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial por Morena, planteó la posibilidad de realizar una reforma fiscal para incrementar las recaudaciones federales; sin embargo, especificó que dicha medida no se considera urgente por ahora.

Explicó que existen otras estrategias para aumentar los ingresos sin necesidad de una reforma, como la digitalización y simplificación de trámites fiscales para contribuyentes y la optimización de procesos en las aduanas.

Sheinbaum propuso mejorar el sistema de recaudación actual mediante tecnologías que agilicen los pagos de impuestos, tanto para personas físicas como morales, y señaló oportunidades de incrementar ingresos mediante la modernización de las aduanas.

Aunque abierta a la discusión de una reforma fiscal en el futuro, afirmó que por el momento se explorarán otras vías para fortalecer la economía sin recurrir a cambios legislativos inmediatos en el sistema tributario.

Además, la candidata reiteró su apoyo a la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una iniciativa que busca financiar pensiones para trabajadores mayores de 70 años que no han reclamado sus fondos. Aclaró que este plan no afectará los ahorros administrados por las Afores, sino que se financiará con recursos de pensiones no reclamadas, garantizando así un mejor sistema de jubilación sin menoscabar los ahorros previsionales existentes.

“Está planteando mejorar ese sistema de pensiones. ¿De dónde sale el recurso? De un fondo que está realizando el presidente y una parte de ese financiamiento viene de pensiones que no se han recuperado, reconocido después de, creo que son seis años, y que van al fondo de pensiones. Lo demás, las Afores no se van a tocar”,dijo.

A favor de la infraestructura actual

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que no ve razones para retirar de manos de los militares la gestión de empresas estratégicas en México como aeropuertos, la aerolínea Mexicana de Aviación y el Tren Maya.

Durante una participación en un evento con banqueros, se mostró a favor de mantener la situación actual respecto al involucramiento de las fuerzas armadas en proyectos de infraestructura y servicios clave para el país.

“Por lo pronto está así. Hay que mantenerlo de esa manera, valorarlo cómo está funcionando y en todo caso cambiar la situación, pero así cómo está por lo pronto hay que mantenerlo”, dijo.

Sheinbaum destacó la necesidad de evaluar el desempeño y la eficacia con que estas entidades operadas por los militares han funcionado hasta ahora, antes de considerar cualquier cambio en su administración. Su postura responde a una pregunta sobre la posibilidad de transferir estas responsabilidades a la esfera civil, tema que ha generado discusión en diversos sectores de la sociedad mexicana.

“Sobre el tema de la polarización, yo lo que he dicho es, veamos cómo le ha ido a los bancos, les ha ido muy bien estos seis años a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país”.

“Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México, les ha ido bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene le ha ido bien (…) Habrá algunas cosas en las que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero es consustancial a la democracia. Lo importante es poner en frente todo en lo que estamos de acuerdo”, mencionó.

En otro momento del evento, Sheinbaum abordó el tema de la polarización política en México, enfatizando que, antes de tratar este asunto, es fundamental analizar la situación económica y social que atraviesan diferentes grupos de la población mexicana.

Resaltó el buen desempeño de los bancos y empresarios durante los últimos seis años, incluso en el contexto de la pandemia, lo cual considera un indicador de que, a su juicio, “al que menos tiene le ha ido bien”. La candidata sostuvo que, a pesar de las diferencias, lo crucial es concentrarse en los puntos de acuerdo que coadyuven al avance democrático del país.