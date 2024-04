Bellakath anunció colaboración con J Balvin: “Cómo le voy a tener envidia a Yeri”

Bellakath aseguró que, al igual que Yeri, tendrá una participación con J Balvin Crédito: Cuartoscuro

Bellakath es una de las cantantes mexicanas de reggaetón más populares del momento; sin embargo, gracias a su participación en el tema Chupón, la influencer veracruzana Yeri Mua también se suma a esta lista, pues inclusive su éxito fue tal que se ganó una participación especial en la edición 2023 del Coca Cola Flow Fest.

Pero, en lugar de colaborar y apoyarse, como según ellas lo hacían, terminaron por discutir a través de las redes sociales debido a que supuestamente Yeri había dedicado unos versos en contra de la intérprete de Gatita en donde la atacaba y señalaba por su físico, así como por su trabajo dentro del mundo de la música, algo que, por obviedades, disgusto a la cantante.

Bellakath no dudó en responderle con un video llamándole hipócrita pues supuestamente ellas dos eran amigas. Poco tiempo después la idea de los fans sobre el origen del pleito fue modificado debido a que se filtró material audiovisual sobre una colaboración entre J Balvin y Yeri Mua para la canción remix G Low Kitty, donde además participarán El Malilla, el Bogueto y Uzielito Mix, todos exponentes del género urbano en nuestro país.

Los dos cantantes fueron vistos en la CDMX grabando un video Crédito: X: JBalvinCharts

Y por qué se molestó Bellakath, de acuerdo con los fans de la influencer mexicana, tras enterarse de esto, fue supuestamente por sentir envidia hacia Yeri porque, a pesar de que su carrera dentro de la música es más corta que la de la intérprete de Reggaetón Champagne va a estrenar una colaboración con uno de los exponentes del reggaetón a nivel internacional como lo es J Balvin.

Bellakath, casi de forma inmediata tras enterarse de lo que se decía de ella, decidió responder en una transmisión en vivo ante las acusaciones, revelando que ella también estrenará una colaboración con el intérprete de La Canción; no obstante, no reveló ningún otro detalle relacionado con el nombre de la canción, la fecha de lanzamiento ni nada más.

Por otra parte descartó cualquier sentimiento de envidia hacia Yeri Mua, estas fueron sus palabras:

“Ay como molestan con lo de J Balvin... por qué voy a tener envidia de eso, bueno, más cosas, pero también yo voy a sacar una canción con él, pero no sé porqué tanto guau, guau, guau (haciendo alusión a un ladrido de perros)... y la van a terminar escuchando de todos modos, aquí no se trata de quién saca la canción primero, sino la canción ¿sabes?”, declaró Bellakath.

La cantante Bellakath aseguró que tendrá colaboración con J Balvin Crédito: TikTok: adrian_ginet

Bellakath asegura que habla constantemente con J Balvin

Otra de las declaraciones de Bellakath sobre el tema de Yeri Mua y de J Balvin fue acerca de la relación que ella lleva con el cantante colombiano pues aseguró que no “tiene ningún tipo de envidia” por la colaboración de la veracruzana con el intérprete de Y Yo Le Llego debido a que ella incluso lo tiene registrado en una aplicación digital de mensajería instantánea.

Por lo tanto dio a entender que hablan de manera recurrente y de esa forma fue como consiguió que también acordaran una colaboración.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales consideraron que no mostró ninguna prueba que acredite el trabajo al lado de J Balvin y por lo tanto no le van a creer hasta que revele más detalles o que sea lanzado el tema de forma pública, no obstante a esto señalamientos Bellakath ya no respondió.