Yeri Mua tendrá colaboración con J Balvin, esto es lo que se sabe

Los dos cantantes aparecieron juntos en la capital mexicana Foto: IG/yerimua Getty

Yeri Mua, recientemente fue motivo de críticas y de polémicas faranduleras por un pleito que mantuvo con la cantante Bellakath después de que la intérprete de Gatita asegurara que en una de las canciones de la influencer atacaba su físico y su trayectoria artística, a lo que la veracruzana respondió que no y que no quería mantener un pleito con ella pues no valía la pena.

Sin embargo, la discusión parece haber terminado y las razones por las que Yeri Mua se convirtió en tendencia dentro de las redes sociales fue porque vieron a la ex reina de belleza estatal bailando mientras era filmada junto a uno de los cantantes más importantes de reggaetón en la actualidad: se trató del colombiano J Balvin que recientemente triunfó con una presentación en el festival Coachella.

Fue este martes 16 de abril que se difundió en las redes sociales el momento en que el intérprete de Mi Gente canta un fragmento de una nueva canción frente a las cámaras profesionales que lo filmaban, por lo que se considera que es para un nuevo video musical, al lado de Yeri Mua en una locación que los internautas ubicaron dentro de la Ciudad de México.

Los dos cantantes fueron vistos en la CDMX grabando un video Crédito: X: JBalvinCharts

Sin embargo, por el momento ninguno de los dos famosos ha revelado de qué se trata esta colaboración, es decir que se desconoce el nombre de la nueva canción así como su fecha de lanzamiento, pero la mayoría de los fans, de ambos cantantes, ya esperan que se convierta en todo un éxito, en especial en la carrera de Yeri Mua que es muy corta si se compara con la del famoso colombiano.

Además del fragmento del video se compartieron algunas imágenes donde se veía a los cantantes compartiendo un momento juntos fuera del set de grabación donde se les ve muy contentos por lo que se presume que también consideran que podría ser el inicio de una amistad entre los dos famosos, llevando un paso más la confianza que si sólo se hubieran visto como parte de una colaboración laboral.

Para los fans de Yeri Cruz Varela, nombre real de la influencer mexicana, el hecho de que la creadora de contenido, que recientemente inició con su carrera como cantante con el tema Chupón (que dicho sea de paso se convirtió en todo un éxito), iniciara colaboraciones con los exponentes del género urbano era todo un logro, por lo tanto comenzaron a celebrar el hecho en las redes sociales.

La reggaetonera veracruzana señaló que no todos los cantantes hombres de reggaetón son como Dani Flow. (Instagram @Yerimua)

Asimismo subrayaron que Yeri Mua era el claro ejemplo de que los sueños se cumplen debido a que compartieron un video de la influencer en donde da una entrevista mientras ella era una adolescente en donde menciona que ella es fan de J Balvin, pero ahora tuvo la oportunidad de colaborar con su “ídolo”, lo que consideran, de igual forma, todo un logro de la veracruzana.

Qué otro cantante de reggaetón aparecerá en la colaboración de Yeri Mua y J Balvin

Si bien las redes sociales volvieron protagonistas a J Balvin y a Yeri Mua por su nueva colaboración, existe un tercer cantante de reggeatón, que hay que precisar que también es mexicano al igual que la influencer, que aparecerá en el video musical debido a que forma parte de este nuevo proyecto musical.

Se trata de El Bogueto, conocido por temas como Espantan y Martillazo, que interpretó al lado de Dani Flow. Como resultado del hecho de que el cantante de urbano se sumara a la ecuación fue que se generó aún una mayor expectativa de la que ya se tenía.