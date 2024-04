Así se verán los conciertos de Madonna en CDMX desde tu asiento en el Palacio de los Deportes

La Reina del Pop ofrecerá 5 conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX. (@Madonna)

Madonna ya llegó a México y sus fans están preparados para los cinco conciertos que dará en el emblemático Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La Reina del Pop celebrará 40 años de carrera artística con espectáculos de primer nivel que, por cierto, serán filmados de manera profesional.

Desde el año 2016, la intérprete de La Isla Bonita no había tocado suelo mexicano por lo que se espera que los shows sean particularmente especiales, tanto para ella como para los cientos de miles de seguidores que se darán cita en el foro para conciertos a partir del sábado 20 de abril.

Si eres uno de los afortunados que pudo comprar uno de los boletos para cualquiera de las fechas del The Celebration Tour de Madonna, aquí te contamos qué tal vas a ver desde el lugar que compraste.

En primer lugar debes saber que el escenario que Madonna preparó para su gira de grandes éxitos es uno de los más grandes de toda su carrera, por lo que visualización del espectáculo no será ningún problema. No obstante, aquí te dejamos fotos de otros shows de la cantante desde las mismas áreas que hay en el Palacio de los Deportes.

Gradas superiores

Así se verá el show de Madonna desde las gradas superiores (Twitter/@JohnnyMadder)

Por redes sociales ya circulan fotos del montaje del escenario, y hay una en particular tomada desde la zona de gradas superiores. Como puedes notarlo, tendrás una vista panorámica del escenario, por lo que no te vas a perder nada del show (a menos que estés demasiado a las esquinas).

La ventaja de este boleto es que Madonna tiene un show donde no desperdicia el espacio de su escenario, y habrá más de un número musical a lo largo de las pasarelas. Además. hay bastantes pantallas para que no te pierdas de ningún detalle.

Gradas Inferiores

Así se verá el show de Madonna desde las gradas inferiores (Youtube, captura de pantalla)

De los mejores lugares que hay para ver el The Celebration Tour. Estas gradas están muy abajo y no tendrás que preocuparte por la visión pues no habrá nadie en frente de ti que te tape. Si tuviste la suerte de comprar algunas de las primeras filas, podrás ver el espectáculo desde muy cerca.

Pista

Así se verá el show de Madonna desde la zona "Pit" (Youtube, captura de pantalla)

Hay varias secciones de pista: Pit, Oro, Plata y Bronce. Por supuesto, los contados lugares de Pit van a estar frente al escenario principal y entre las varias pasarelas que hay. Estos fans serán los que tengan la oportunidad de ver a la Reina del Pop más de cerca.

En cuanto a los que tengan boleto para la sección Oro, la vista será al exterior del escenario pero no tendrán ningún problema de visibilidad. Lo mismo ocurre con la sección Plata, aunque el rango de visión es menor debido a que se encuentra detrás de la sección Oro.

Así se verá el show de Madonna desde la sección Plata (Youtube, captura de pantalla)

Finalmente, la sección Bronce se encuentra atrás y a las orillas de la pista, debajo de la sección de las gradas de abajo. Aunque no se encuentran tan cerca del escenario, siguen siendo buenos lugares para ver a la Reina del Pop.

¿Cuántas veces ha venido Madonna a México?

Madonna ha visitado México en varias ocasiones como parte de sus giras mundiales, se destacan principalmente cuatro visitas en el contexto de sus giras más emblemáticas hasta la fecha: