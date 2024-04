Santiago Taboada suma preferencias en la CDMX y Clara Brugada retrocede a una semana del segundo debate chilango

Los candidatos y la candidata a la Jefatura de Gobierno; Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivski, durante el primer debate, realizado en la instalaciones de MVS. FOTO: CORTESÍA/CUARTOSCURO.COM

Falta un mes y 15 días para las siguientes elecciones. A pesar de la amplia ventaja que mantenía la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, las preferencias están cambiando y se ha evidenciado una tendencia favorable para su contrincante.

En las últimas semanas, aparentemente los capitalinos se han inclinado por Santiago Taboada, candidato de la coalición Va X la CDMX, pues mantienen una tendencia al alza entre las preferencias, según los datos compilados por la Encuesta de Encuestas realizada por Polls.mx.

Con corte al 12 de abril, la exalcaldesa de Iztapalapa se encuentra en el primer lugar con un 53 por ciento de las preferencias; cuando había reportado un máximo de 59% de las simpatías entre los capitalino en enero del año en curso.

La candidata al Gobierno capitalino remarcó que el presunto valor de su casa en realidad corresponde a un trámite. Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, el exalcalde de la Benito Juárez se posicionó con 40% de las intenciones al voto, pero de acuerdo con los datos de las últimas semanas ha mantenido una tendencia al alza, esto después del primer debate chilango, acercándose a su contrincante.

Asimismo, Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, mantiene un 5% de las preferencias, sin embargo, se ha negado a declinar a favor de alguno de los otros candidatos.

Encuesta de las intenciones de voto en la Ciudad de México con corte al 12 de abril (Polls.mx)

¿Qué ha pasado en la Ciudad de México?

En los últimos 15 días, el gobierno de la Ciudad de México se ha visto envuelto en una complicada situación, pues vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron que el agua potable tenía un aroma a hidrocarburos.

Desde entonces el gobierno de la CDMX ha trabajado para esclarecer los hechos, sin embargo, a pesar de la falta de respuestas sobre cómo ocurrió que el agua del pozo Alfonso XIII se contaminó y cuál es la sustancia que se filtró y comenzó a distribuirse mezclado con el líquido vital.

Desde entonces vecinos de la alcaldía tomaron vialidades provocando caos vial. El candidato de Va X la CDMX criticó el tiempo de respuesta de las autoridades y cómo gestionó la situación para atender a los damnificados.

Santiago Taboada pide respuesta del gobierno de la CDMX por crisis de agua en la capital tras los hechos en la alcaldía Benito Juárez (Captura de Pantalla)

Incluso, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acusó de politizar el tema al señalar al gobierno en turno como responsable de los hechos ocurridos.

Cabe mencionar que este tema no ha sido esclarecido en su totalidad, pues faltan responder el cómo ocurrió y cuál es la sustancia mezclada con el agua; hasta que esto no ocurra vecinos no retirarán su protesta en avenida Insurgentes y Xola, que suma seis días instalado.