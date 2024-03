“¡Porro!”: Santiago Taboada se lanza contra Martí Batres por supuesta injerencia en las elecciones

El candidato de la oposición lanzó una fuerte acusación contra Martí Batres (Cuartoscuro)

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por la colación “Va X la CDMX”, amagó con interponer una queja contra Martí Batres Guadarrama ante el Instituto Electoral de CDMX. El motivo fue la supuesta intervención en el proceso electoral que ha realizado a través de medios de comunicación oficiales relacionados con la administración estatal.

El abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se refirió a las declaraciones de Batres donde, en respuesta a los señalamientos emitidos durante el primer debate chilango, hizo mención a los logros del gobierno capitalino.

“Ese es su nivel de desesperación, ya no sabe qué hacer porque van a perder la ciudad. No es algo que nos espante, sabemos que es un porro, no un jefe de gobierno. El equipo jurídico de los partidos está valorando denunciarlo y también mi equipo jurídico porque no es un demócrata. Está el antecedente”, destacó Santiago Taboada.

Martí Batres, jefe de Gobierno, dedicó tiempo de la conferencia de prensa para negar los dichos del candidato Santiago Taboada; PRD anuncia denuncia por injerencia de Batres (Cuartoscuro)

Más adelante, el candidato de la alianza opositora desacreditó la postura de Martí Batres, quien buscó responder a los señalamientos que se hicieron en contra de la administración del gobierno capitalino encabezado, en un momento, por Claudia Sheinbaum Pardo y luego por él mismo.

“No te puedes esperar algo distinto de quien desde el principio asumió ese rol. Entonces tranquilo, que se serene, las pruebas las tenemos, todo se lo vamos a decir pero no a él. Él ya se va, ahora que estemos en el gobierno vamos a desenmascarar todo lo que ha venido diciendo”, declaró.

Cabe mencionar que, horas después de la finalización del primer Debate Chilango, Martí Batres utilizó su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, para realizar una serie de “aclaraciones” en torno a las aseveraciones vertidas por el candidato opositor durante el ejercicio.

Santiago Taboada desacreditó las labores encaminadas durante la administración que gobierna la Ciudad de México en la actualidad (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Si bien sus palabras retomaron algunos aspectos, el jefe de gobierno de la capital aprovechó su conferencia de prensa del lunes 18 de marzo de 2024 para “ejercer el derecho de réplica” con intervenciones más extendidas, las cuales fueron replicadas en su perfil de la red social X, antes Twitter.

“Hoy reiteré que, en ejercicio de nuestro derecho de réplica, vamos a realizar todas las contestaciones que sean necesarias para informar bien a la ciudadanía. Combatiremos las mentiras de los conservadores con información verídica”, escribió en su perfil @martibatres.

En las intervenciones realizó precisiones en materia de seguridad, educación, movilidad, salud, agua, vivienda, trabajo e inversión. Si bien reiteró su postura de derecho de réplica, al haber dedicado más de 30 minutos a ello, Martí Batres pudo haber incurrido en una falta contra el proceso electora, según la percepción de Santiago Taboada y su equipo.

Martí Batres Guadarrama es el jefe de gobierno que terminará el periodo de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo (Foto: Cultura CDMX)

Santiago Taboada contra Martí Batres

No es la primera ocasión que el aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) arremete en contra de Martí Batres Guadarrama. Durante su visita al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el exalcalde de Benito Juárez señaló al gobernante por, supuestamente, orquestar el retiro de su propaganda electoral en la capital.

“Todo lo que tenga que hacer lo voy a hacer mientras sea en un marco de la ley y que deje de quitarme con recursos, porque ahí tengo, inclusive, las placas de las camionetas del Gobierno de la Ciudad. Que no sea cínico. Yo sé que es un porro, eso no va a dejar de serlo, la gente no cambia pero que se comporte”, expuso.

De igual manera, en el espacio, señaló la presunta amenaza que personas afines a su campaña han recibido durante la colocación de propaganda en su favor en calles de la capital.