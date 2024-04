Cuando ‘Fofo’ Márquez fingió su muerte por todo el odio recibido en redes sociales | VIDEO

Amigos y familiares se preocuparon ante el rumor del deceso de influencer. Foto: Captura de pantalla YT Dominguero

El influencer conocido como ‘Fofo’ Márquez fue vinculado a proceso este 10 de abril por el delito de tentativa de feminicidio, debido a un incidente ocurrido el pasado mes de febrero, en el que agredió físicamente a una mujer. La notoriedad del influencer no solo radica en su popularidad en redes sociales, sino también en las controversias que ha suscitado, incluyendo un caso particularmente polémico en el que fingió su propia muerte.

La detención del también empresario ha provocado una ola de reacciones entre usuarios y seguidores, quienes han empezado a recordar y discutir sobre las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera en redes sociales. Sin embargo, el episodio que fingió su fallecimiento ha vuelto a cobrar relevancia, ilustrando la naturaleza controvertida de sus acciones y su impacto en el público digital.

Su Ferrari era uno de los bienes que más presumía Fofo Márquez previo a su detención en el Estado de México. Foto: (YouTube)

Sus amigos mostraron preocupación por su bienestar

Dominguero, otro influencer y amigo cercano a ‘Fofo’ Márquez, compartió su preocupación a través de un video, explicando la dificultad para contactar a ‘Fofo’ tras su desaparición virtual y física. “Me he levantado con una cantidad desorbitada de números de WhatsApp, de llamadas, etc. preguntándome ‘¿Qué pasó con tu amigo Fofo’? y yo ¿pues qué ha pasado? obviamente lo primero que se tiran a la cabeza es algo malo, que le hayan hecho algo malo que pues nunca se sabe”, detalló Dominguero.

En su intento por esclarecer la situación y calmar a la audiencia preocupada, Dominguero señaló: “Quería hacer este vídeo para un poco reflexionar sobre la situación y para aclarar lo que está pasando, porque al fin y al cabo muy pocas personas tienen contacto con él (Fofo) así que voy a ir a su casa rápidamente a ver si saco cualquier tipo de información y puedo contactar su familia ya que por teléfono no me están respondiendo y les mantendrá informados hasta el final de este vídeo”.

Su amigo youtuber, el español Dominguero también se preocupó mucho por el estado de salud del magnate. Foto: Captura de pantalla YT Dominguero

¿Qué respondió Rodolfo Márquez?

En un giro sorprendente y controvertido dentro del mundo digital, el influencer conocido como ‘Fofo’ ha admitido haber fingido su propia muerte, un acto que, según explica, fue motivado por el deseo de retirarse de las redes sociales debido al constante acoso y críticas que recibía.

Esta revelación llega tras una serie de eventos confusos que iniciaron con la desactivación de sus cuentas y culminaron con la publicación de una imagen en su canal de YouTube que insinuaba su fallecimiento a través de un supuesto homicidio, situación que también aclaró que era todo falso.

Fiel a su costumbre polémica, no dudó en hacer un video para explicar qué había sucedido con su vida. Foto: Captura de pantalla YT Dominguero

Dominguero fue el encargado de revelar la verdad detrás de esta polémica. Utilizando su canal de YouTube, compartió una conversación telefónica con ‘Fofo” en la que le pide explicaciones sobre los rumores de su muerte que inundaron las redes.

“Oye qué está pasando tío ¿estás bien?”, pregunta un desconcertado Dominguero, a lo que ‘Fofo’ responde entre risas: “Si wey”. Sin embargo, Dominguero no recibe con humor la respuesta y cuestiona a ‘Fofo’ sobre su ausencia en redes sociales.

‘Fofo’ Márquez explicó su decisión de alejarse: “Las inhabilité temporalmente porque ya ves que te había dicho que me quería retirar por el hate... Siempre quise como la fama y ahora que ya la tengo creo que no es lo que buscaba”. Esta declaración generó molestia en Dominguero, quien le reprochó no haber considerado la preocupación de sus seres queridos por su presunta desaparición.

La simulación de su muerte, según reveló Dominguero, fue una manera de ‘Fofo’ de escapar del acoso en línea: “Para qué es que no se han enterado de la situación básicamente cerró su Instagram y en su cuenta de YouTube publicó una foto de él pues literalmente que le habían asesinado entonces pues obviamente pues a todos nos impactó”.