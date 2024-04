Así reaccionaron Sheinbaum, Gálvez y Máynez al ataque de Irán contra Israel

Un sistema antimisiles opera después de que Irán lanzó drones y misiles hacia Israel, visto desde Ashkelon, Israel. 14 de abril de 2024. REUTERS/Amir Cohen

Existe temor por la respuesta y alcance del enfrentamiento en Medio Oriente. El sábado por la noche, Irán lanzó decenas de misiles contra Israel, a modo de represalia por un bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, Siria, ocurrido a principios de este mes.

Gobiernos a nivel mundial condenaron los hechos e hicieron una llamado para que el conflicto en Medio Oriente sea resuelto a través de negociaciones diplomáticas antes de que las acciones bélicas escalen y desencadene un peor escenario a nivel internacional.

Entre las figuras políticas nacionales que se posicionaron respecto a los hechos ocurridos la noche del sábado, fueron los candidatos a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

Gálvez Ruiz sobre ataque de Irán a Israel

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México hizo una breve reflexión sobre el verdadero interés de la gente, pues bajo esa premisa considera que los gobernadores nunca pondrían en riesgo a las familias.

“En estos momentos de gran fragilidad de la paz en el mundo, es cuando debemos revalorar la importancia de la democracia en las naciones. Si los líderes realmente representaran el interés de los gobernados nunca llegaríamos a poner en riesgo a millones de familias de bien en todas las naciones del orbe”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Asimismo, dijo que sus oraciones serán “para que la sensatez impere y no escale la violencia en el Medio Oriente”, concluyó en su posicionamiento respecto al tema.

Xóchitl Gálvez reacciona a los ataques de Irán contra Israel (Captura de pantalla)

Sheinbaum Pardo sobre ataque de Irán contra Israel

Por su parte la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia se limitó a replicar el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Coincidimos con el presidente”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje del mandatario federal que replicó Sheinbaum dice que la guerra no beneficia a nadie, además de calificar como “irracional” y con el sinónimo de “sufrimiento y muerte”, por ello hace un llamada para mantener la paz y fraternidad universal.

“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, se lee en el mensaje de López Obrador.

Claudia Sheinbaum replicó el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (Captura de Pantalla)

Álvarez Máynez sobre ataque de Irán a Israel

En contraparte, el candidato de Movimiento Ciudadano no ha emitido ningún posicionamiento al respecto sobre lo que ocurrió ayer en Medio Oriente. Cabe mencionar que durante el sábado 13 Álvarez Máynez participó en una actividad en Tepito, Ciudad de México.

Se espera que en las próximas horas haga un comentario respecto a este hecho.