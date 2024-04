Fans piden a Máynez que obligue a Lana del Rey a dar conciertos cancelados a cambio de su voto

Álvarez Máynez compartió canción de Lana del Rey Foto: Reuters

Lana Del Rey, cuyo nombre real es Elizabeth Woolridge Grant, nació el 21 de junio de 1985 en Nueva York, Estados Unidos. Desde el inicio de su carrera se ha distinguido por su sonido único y su estética relacionada con lo vintage, además de destacarse por canciones con una lírica poética que explora temas de amor, desamor, idealización y desilusión.

Con la publicación de su álbum Born To Die en 2012, Lana Del Rey irrumpió en la escena musical internacional, estableciéndose como una voz inconfundible y generando tanto aclamación como controversia. Su estilo vocal melancólico y las producciones cinematográficas de sus videos musicales llamaron la atención de críticos y aficionados, marcando un antes y un después en su trayectoria.

A lo largo de los años, Del Rey ha experimentado con diferentes estilos musicales, desde el barroco pop hasta sonoridades más acústicas y folk en trabajos posteriores como Norman Fucking Rockwell!, álbum que recibió nombramientos en los premios Grammy y fue alabado por la complejidad en la composición.

Lana del Rey había confirmado dos conciertos en México que después canceló.Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Su capacidad para contar historias a través de sus canciones ha creado un vínculo profundo con su audiencia, quienes se ven reflejados en el imaginario nostálgico y a menudo melancólico que la cantante estadounidense muestra en cada una de sus composiciones.

En el panorama actual de la música, Lana Del Rey se mantiene como una de las figuras más emblemáticas y enigmáticas, una artista que continúa evolucionando y sorprendiendo a su audiencia con cada proyecto. Su obra es un testimonio de la resistencia del espíritu artístico frente a las convenciones, haciendo de ella no sólo una voz generacional, sino un ícono cultural que trasciende las modas pasajeras.

Sin embargo, los fans mexicanos consideran que la cantante tiene una deuda pendiente con el público de nuestro país debido a que canceló dos de las cuatro fechas que tenía programadas, una en Guadalajara y otra más en Monterrey, mismas que no realizó a pesar de que en un primer momento aseguró que sólo iban a ser pospuestas.

Lana del Rey canceló dos de sus conciertos en México. Ocesa.

A pesar de que se han ideado planes para que Lana del Rey recuerde que tiene “una deuda con México”, por el momento ella no ha mencionado nada al respecto.

Pero ahora que Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por parte de Movimiento Ciudadano, compartió una canción de Elizabeth Woolridge, los fans de la intérprete de Lucky Ones aseguraron que si una de sus propuestas presidenciales era “obligarla” a dar los conciertos que había cancelado, entonces le darían su voto.

“Trae a Lana a México de nuevo y te daré mi voto”, “Promete, pero no como político que no cumple, que traerás a Lana y votaré por ti”, “Si la obligas a dar los conciertos que nos canceló, tendrás mi voto”, “Si llegas a traer a Lana al Zócalo, serás presidente hasta por 12 años”, “Máynez, traes a Lana y no te hacemos presidente, te hacemos rey”.

Máynez confía en que será uno de los dos candidatos punteros en la elección presidencial. | Twitter @AlvarezMaynez

Qué canción de Lana del Rey compartió Álvarez Máynez

Lana del Rey tiene un gran repertorio de canciones donde pareciera que es sumamente difícil escoger cuál es la más destacada o emblemática para sus fans, pero sin duda alguna, existe una o máximo dos favoritas por encima de todas las demás, aunque sea por muy poco.

En el caso de Jorge Álvarez Máynez, si bien no lo refirió directamente, la canción que compartió, dando a entender que es su favorita de todas, fue National Anthem, una de las más controversiales de la cantautora estadounidense.