Esta es la fruta que fortalece tu corazón y mejora la circulación sanguínea

Señor mayor eligiendo frutas en un supermercado (Imagen ilustrativa Infobae)

El tomate, ampliamente conocido por sus versátiles usos en la cocina, es más que solo un ingrediente delicioso; sus beneficios para la salud lo convierten en un alimento esencial en la dieta diaria. Entre sus múltiples propiedades, el tomate destaca por su capacidad para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Este efecto positivo se debe a su rico contenido de nutrientes esenciales, antioxidantes e investigaciones respaldadas por la comunidad científica.

Uno de los componentes más significativos del tomate es el licopeno, un potente antioxidante que le otorga su característico color rojo. Estudios han demostrado que el licopeno juega un papel crucial en la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Se ha observado que este antioxidante ayuda a bajar los niveles de colesterol LDL (conocido como el colesterol “malo”) y aumenta el colesterol HDL (el “bueno”), contribuyendo a la salud arterial. Además, el licopeno tiene efectos antiinflamatorios que favorecen la función endotelial, esencial para mantener la presión arterial en niveles saludables y prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

Un bowl lleno de tomates frescos (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro componente importante en el tomate es el potasio, un mineral esencial para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. El potasio regula la presión arterial al equilibrar el efecto del sodio y aliviar la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación y disminuye el riesgo de hipertensión. Un consumo adecuado de potasio es clave para prevenir accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Los tomates también son una fuente significativa de vitaminas A, C y E, que son antioxidantes que protegen a las células del daño causado por los radicales libres, sustancias asociadas al desarrollo de enfermedades cardíacas. La vitamina C, en particular, mejora la absorción de hierro y fortalece los vasos sanguíneos, mientras que la vitamina E previene la oxidación del colesterol LDL, reduciendo la formación de placas que pueden obstruir las arterias.

La fibra presente en el tomate contribuye a la salud cardiovascular de otra manera. El consumo de alimentos ricos en fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y reduce la absorción de colesterol en el intestino, lo que puede disminuir la cantidad de colesterol nocivo en la sangre. Por ende, incorporar tomates a la dieta puede ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2 o aquellos que buscan controlar su peso, factores de riesgo importantes para enfermedades cardiovasculares.

Los tomates son buenos aliados para la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, investigaciones han sugerido que el consumo regular de tomate puede tener un efecto antitrombótico, es decir, que puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos que pueden provocar infartos o accidentes cerebrovasculares. Esto se atribuye nuevamente al licopeno, junto con otros compuestos vegetales presentes en el tomate que mejoran la fluidez de la sangre.

El tomate ofrece una combinación de nutrientes y compuestos bioactivos que trabajan en conjunto para proteger el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Incluyéndolos de manera regular en la dieta, ya sea en ensaladas, salsas o jugos, se pueden aprovechar sus propiedades para promover una mejor salud cardiovascular. Es importante, sin embargo, integrar el consumo de tomate dentro de un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada y actividad física regular para maximizar sus beneficios sobre el corazón y la circulación sanguínea.