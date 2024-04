Así reaccionó Luis Miguel a la canción de Matisse con su nombre

Luis Miguel reaccionó a la canción con su nombre Crédito: YouTube: matisse oficial y Cuartoscuro

Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, es uno de los cantantes más icónicos y exitosos de la música en español. Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, pero desde muy joven se identificó profundamente con México, país que lo acogió y le dio su identidad artística.

A lo largo de su carrera, que comenzó a una edad temprana, Luis Miguel ha ganado numerosos premios y reconocimientos, incluyendo varios Grammys y premios Billboard, consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Con una voz característica y una presencia escénica magnética, el intérprete de La Incondicional ha explorado diversos géneros musicales, desde la balada, el bolero, el pop, hasta el mariachi, demostrando su versatilidad como artista. Su habilidad para interpretar clásicos de la música latina y sus producciones discográficas de alta calidad le han asegurado un lugar en el corazón de millones de fans alrededor del mundo.

Álbumes como “Romance”, “Segundo Romance” y “México en la piel” han sido particularmente significativos en su carrera, redefiniendo géneros tradicionales y presentando estos estilos a nuevas generaciones. La pasión de Luis Miguel por su música y su compromiso con la excelencia han marcado la diferencia en sus interpretaciones, logrando un alcance global.

El llamado “El Sol de México” sigue siendo un ícono de la música, con una carrera que abarca más de cuatro décadas, manteniendo su relevancia y popularidad a través de los años. Su legado no sólo reside en sus logros musicales, sino también en su capacidad para conectar culturalmente con audiencias de diferentes edades y trasfondos.

Sin embargo, es bien sabido por todos que Luis Miguel no es muy comunicativo al momento de hablar sobre temas personales que lo rodeen a él y a las personas cercanas al cantante, como en este momento lo podría ser Paloma Cuevas.

Y a eso le sumamos que es más improbable que lo haga por medio de redes sociales pues sus páginas y perfiles oficiales son reconocidos por la ausencia de publicaciones de Luis Miguel, por lo tanto es sumamente extraño que comparta algo en las plataformas digitales.

Sin embargo, el grupo de pop Matisse compartió en sus redes sociales que el Sol de México reaccionó, por medio de un mensaje personal, a uno de sus más recientes canciones que lleva por tema Luis Miguel, el más reciente sencillo de la agrupación.

Qué fue lo que dijo el intérprete de Amarte Es Un Placer en el mensaje enviado por redes sociales: “Querido Pablo: Nunca uso redes ni mucho menos, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción llamada Luis Miguel. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Sólo que me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales”.

Por qué la canción de Matisse se llama “Luis Miguel”

La letra de la canción de Matisse habla de una persona que, aún estando enamorada de otra, es “abandonada” sin un motivo aparente, así como el retrato del duelo que tiene que vivir alguien que terminó su relación cuando no quería hacerlo y sólo queda respetar la decisión de quien la tomó.

Sin embargo, en una de las estrofas aparece el nombre de Luis Miguel, que da título al tema, pues en una parte se menciona que pondrá las canciones de El Sol de México debido a la tristeza, mezclada con enamoramiento, que aún siente.

“Y me dejaste con tu adiós estas heridas, y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas a todo volumen, que todos escuchen que en esta casa de amor hoy se sufre”, dice la canción de Matisse.