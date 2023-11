Melissa Robles pensó que iba a ser secuestrada por integrantes de Matisse

El grupo de pop se ganó el corazón del público mexicano. (REUTERS/Steve Marcus)

Melissa Robles, vocalista de Matisse y músico profesional, tiene alrededor de 10 años formando parte del grupo de pop donde se hizo famosa gracias a su talento, voz y a su manera de interpretar los éxitos de la banda como Acuérdate De Mí, Por Última Vez o Como Lo Hice Yo.

Te puede interesar: Maestro cantó “que bonitos ojos tienes” frente a sus alumnos y este fue el resultado

Sin embargo, todo tiene un origen y por poco Matisse no se forma debido a que la cantante pensó que la iban a secuestrar por la forma en que Román Torres y Pablo Preciado (el resto de los artistas que confirman el trío musical) buscaron tener el primer acercamiento con ella.

Inclusive Melissa Robles consideró que si acudía a la reunión que le estaban ofreciendo se convertiría en una víctima de la delincuencia y criminalidad de México, asimismo reiteró que sería su culpa porque si aceptaba asistir a a cita entonces “estaría yendo a su propio secuestro”.

Melissa Robles contó su experiencia tras el primer acercamiento de sus compañeros Crédito: Unicable

De acuerdo con las declaraciones de la intérprete de Más Que Amigos, fue Pablo Preciado, músico, compositor y vocalista de Matisse, quien le escribió un mensaje a través de Facebook, plataforma digital que lamentablemente se utiliza para fraudes, extorsiones, robo y secuestro de personas por distintas organizaciones delictivas.

Te puede interesar: Los mejores podcast de Apple México para escuchar este día

Estas fueron las palabras de Melissa Robles: “Era el 2013, pensé que era un secuestro... dudé mucho, me llamaron en agosto, me dijeron que si quería ser parte de un grupo y dije ‘no sé... no, creo que no quiero, no quiero asistir a mi secuestro’... tenía 22 años, primero fue raro, pero ya después que vimos que existía la disquera, existían ellos... pero ¡Me escribió por Facebook!”, exclamó la cantante.

De acuerdo con Pablo Preciado, él conoció a Melissa gracias a Carlos Rivera quien le dijo que ella podría ser buen elemento para el grupo Matisse, pero ante la primera negativa de la artista, el cantautor volvió a contactar al nacido en Tlaxcala. Finalmente el intérprete de Te Esperaba la invitó a cantar, personalmente, en un concierto en Tijuana.

ARCHIVO - Carlos Rivera convenció a Carlos Rivera de formar parte de Matisse. (Foto Eric Jamison/Invision/AP, archivo)

Así que los fans de Matisse deben agradecer a Carlos Rivera porque sino hubiera sido por él jamás hubieran podido escuchar las canciones del grupo tal cuál existen debido a que Melissa Robles no hubiera aceptado formar parte de la agrupación porque pensó que sería víctima de un secuestro que pondría en peligro su integridad y su vida.

Cómo era Matisse antes de la llegada de Melissa Robles

De acuerdo con Pablo Preciado, él conocía a Román Torres desde tiempo antes de que tuvieran el “placer” de conocer a Melissa Robles. Sin embargo, ellos ya escribían algunas de las canciones que formarían parte del repertorio del grupo que sería conocido como Matisse, entre ellas una titulada La Misma Luna.

Te puede interesar: ¿Jorge Losa es bisexual y engañó a Ferka? Español aclara la verdad detrás de un VIDEO bailándole a un hombre

“Siempre buscamos quien nos grabara, por ejemplo, La Misma Luna queríamos que la cantara David Bisbal, pero no pasó mucho... el proyecto pasado no tuvo mucho éxito... nosotros tocábamos covers en la colonia Condesa”, contaron los dos integrantes de Matisse.

El grupo tuvo que buscar a Melissa Robles por recomendación de la disquera. (Ig: matisse_mx)

De acuerdo con Román ellos tuvieron que contactar a Melissa Robles porque la disquera con la que iban a grabar les comentó que “les faltaba algo poderoso” por lo que se dispusieron a encontrar a un tercer elementos para el grupo sin imaginar que sería una chica de 22 años que intentaba formar una carrera artística a través de videos publicados en YouTube.