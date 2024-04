Él es Roberto Canseco, el jefe de Cancillería sometido por la policía que defendió la embajada de México en Ecuador

El jefe de cancillería fue agredido durante la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México Credito:EFE

Roberto Canseco Martínez, jefe de Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha convertido en uno de los diplomáticos más relevantes en la actualidad, luego de que ayer la policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en ese país para detener al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien se refugió en la sede desde diciembre del 2023 y le pidió asilo político al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser acusado de peculado.

Tras la irrupción en la embajada, Roberto Canseco, quien quedó como encargado de la sede diplomática mexicana luego de que la embajadora Raquel Serur Smeke fue declarada persona non grata por el gobierno de Ecuador, aseguró que defendió hasta con su cuerpo la soberanía y el honor de México, lo que le ha valido desde elogios, reconocimientos y diversos comentarios tanto en favor como en contra por lo ocurrido. Te contamos más sobre él.

AME5087. QUITO (ECUADOR), 05/04/2024.- El jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México, Roberto Canseco, forcejea con policías para intentar evitar que trasladen al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y a quien se le fue negado el asilo político, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

¿Quién es Roberto Canseco?

De acuerdo con su perfil curricular, publicado por la SRE, Roberto Canseco Martínez ha tenido una larga carrera como diplomático mexicano y en varias áreas de cultura en el gobierno federal.

Según el mismo documento, Canseco Martínez cuenta con una licenciatura en Derecho, sin detallar en qué universidad se tituló.

Actualmente ocupa el cargo de ministro o Jefe de Cancillería y Asuntos Políticos en la embajada de México en Ecuador, desde 2016.

Previamente, fue titular del consulado de Carrera de México en Tecún Umán, Guatemala, cargo que desempeñó entre septiembre del 2012 y julio del 2016.

De acuerdo con la misma información, de agosto del 2009 a septiembre del 2012, también se desempeñó como director de área en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos.

¿Qué dijo Roberto Canseco tras la irrupción a la embajada de México?

El diplomático fue agredido por los policías ecuatorianos que irrumpieron en la embajada de México, lo cual no sólo lo declaró el mismo, sino que quedó grabado en diversos videos en los que se ve a Canseco Martínez ser aventado al suelo por las autoridades que lo sacaron de la sede.

Pocos minutos después, ante varios medios de comunicación, el jefe de Cancillería afirmó que defendió el honor y la soberanía de México, al tratar de impedir que los policías entraran a la embajada, calificando el hecho como “una locura”.

‘’Defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así... me he golpeado contra el suelo y traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura”, dijo al dar su declaración antes de reportarse.