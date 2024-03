Ellos son los Anti-Barredora, el nuevo grupo criminal que apareció en Tabasco

Foto: @CharroNegro_Mx

La situación de seguridad en Tabasco ha alcanzado un nivel de complejidad con la presencia de células criminales, ahora una nueva estructura criminal anunció su aparación a través de una cartulina que fue colocada a un lado de una persona asesinada.

“Vamos por ti “Luis Burelo”, por ti “Alan” y por quienes los apoyen”, se lee en una cartulina que fue abandonada a lado del cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, y que apareció el pasado 28 de marzo a un costado de la carretera en la ranchería de Independencia 3ra sección del municipio de Comalcalco.

El mensaje iba firmado con la leyenda: “Anti Barredora...”, lo que hace suponer que es un grupo rival al grupo conocido como La Barredora.

En enero pasado, el comandante Héctor Francisco Morán González, de la 30 Zona Militar, reconoció la existencia del grupo La Barredora, relacionado previamente con diversas organizaciones delictivas.

Sicarios del CJNG se deslindaron del grupo criminal La Barredora y anunciaron una "limpia" en Tabasco. (Especial)

El panorama se ensombrece con la presunta participación de La Barredora en acciones de violencia y su posible vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Recientemente, un video emergió donde presuntos integrantes del CJNG deslindan a La Barredora de su organización, acusándola de actos de violencia en Tabasco y retando a sus miembros a confrontaciones directas.

Esta declaración viene acompañada de afirmaciones de Morán González, quien sugirió que los grupos criminales en Tabasco son fundamentalmente los mismos bajo distintas denominaciones, incluyendo La Barredora y el Cártel del Noreste, antes de ser asociados con el CJNG.

Además, la filtración de un reporte de inteligencia tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por Guacamaya reveló presuntas conexiones de altos funcionarios de Tabasco con La Barredora.

Adán Augusto Lópezfue gobernador de Tabasco. (X @DiarioDeTabasco)

Entre ellos, Adán Augusto López, exgobernador y ex secretario de Gobernación, acusado de favorecer la inserción de elementos vinculados con dicha célula criminal en puestos clave de seguridad estatal. Esto añade una capa de complejidad al ya intrincado tejido del crimen organizado en la región.

La detención de José Luis “H”, alias La Pava, presunto líder de La Barredora en la zona de Chontalpa, y las operaciones recientes contra el CJNG en Villahermosa, donde se incautaron vehículos y armamento, subrayan la tensa atmósfera de inseguridad en Tabasco.

Estos acontecimientos resaltan la presencia y actividades de grupos criminales en el estado, contradiciendo la percepción de un ambiente libre de cárteles grandes.

La confrontación entre Los Zetas, La Barredora, y el CJNG pone de manifiesto la complicada dinámica de alianzas y rivalidades entre los grupos del crimen organizado en México, particularmente en Tabasco, lo que representa un reto constante para las autoridades locales y federales en su lucha contra la violencia y el narcotráfico.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, dijo en su momento Morán González, quien con anterioridad había negado la presencia de grupos criminales en el estado.