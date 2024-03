Niurka explotó contra novia e hijos de Nicandro Díaz por manchar imagen del productor de Televisa: “Esa porquería”

Niurka Marcos lamentó la muerte de Nicandro Díaz (Foto: Instagram)

El pasado 18 de marzo, el mundo del entretenimiento en México se conmovió ante el fallecimiento de Nicandro Díaz, renombrado productor de algunas de las más exitosas telenovelas de Televisa, debido a un incidente trágico en Cozumel.

La partida de Díaz ha generado un visible conflicto entre sus descendientes y su compañera sentimental, Mariana Robles, agudizando las tensiones familiares.

Según informes, la discrepancia surgió cuando Victoria Díaz, hija del productor, desacreditó a Robles mediante una declaración pública, instando a no creer en las versiones dadas por ella respectivamente.

“No le crean a Mariana Robles”, escribió la joven en una de sus instastories luego de que Robles contara a los medios de comunicación que “no recuerda nada” del accidente en carretera que le costó la vida al productor de melodramas como Soy tu dueña y Gotita de amor.

Este fue el breve, pero contundente mensaje que compartió Victoria Díaz (Foto: Recorte)

Esta confrontación ha traído al primer plano no solo el duelo por la pérdida de Díaz sino también la controversia en cuanto al manejo de su legado y relaciones personales.

En medio de este enfrentamiento, la conocida vedette Niurka Marcos intervino, solicitando respeto hacia el fallecido productor durante un encuentro con el programa Venga la alegría.

Niurka criticó la postura de los familiares de Díaz hacia Robles, sugiriendo que las acciones por desacuerdo con la relación sentimental de Nicandro Díaz eran inapropiadas.

“Que lo dejen descansar y que se enorgullezcan del trabajo tan maravilloso que el señor dejó para la audiencia. ¿Por qué tienen que manchar la imagen del señor?”, pidió la cubana.

Nicandro Díaz junto a sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Cynthia Buitrón (Foto: Instagram)

La destacada figura del espectáculo enfatizó la importancia de honrar el destacado legado de Díaz en el mundo de las telenovelas, en lugar de empañar su memoria con disputas familiares.

“¿Por qué no se trató antes? ¿Por qué ahora que falleció hablar de toda esa porquería y no de su gran trayectoria?”, cuestionó la bailarina.

Al mismo tiempo, reconoció el derecho de los hijos de Díaz a buscar claridad sobre los eventos ocurridos, aunque señaló que tales esfuerzos no deberían motivarse por desavenencias personales con la pareja de su padre.

“Están en su derecho si tienen alguna duda; ahora, si lo están haciendo porque están en desacuerdo con la relación que tenía su papá, entonces están actuando mal”, concluyó “La mujer escándalo”.

La actriz pidió valorar la trayectoria del productor Crédito: TV Azteca

La trágica muerte de Nicandro Díaz y las consiguientes disputas familiares despiertan un debate sobre cómo las relaciones personales y los legados profesionales son percibidos y gestionados tras la pérdida de una figura prominente en la industria del entretenimiento.

La admonición de Niurka Marcos resalta un llamado a la reflexión sobre los valores y el respeto post mortem en el ámbito del espectáculo.

Qué dijo Mariana Robles sobre el accidente en Cozumel

Durante una reciente entrevista para el programa Todo para la mujer, quien fuera la última pareja sentimental de Nicandro Díaz compartió cómo sucedió el trágico accidente.

La actriz no pudo asistir al funeral de su pareja debido a que la familia del famoso de Televisa se lo prohibió Crédito: TV Azteca

“Estábamos los dos solos. Fuimos a comer y cuando regresábamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco. Yo llevaba abajo del casco una gorra. Veníamos de regreso, yo venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara, venía abrazada (a él)”, declaró.

“La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía ‘una ambulancia, por favor, ayúdenos’ y yo le gritaba ‘mi amor’”.

Nacida en Guadalajara, Jalisco, Mariana ha llevado una carrera como locutora (Foto: Instagram)

“Fuimos a comer, regresamos, venía yo con él abrazada... la segunda imagen que tengo es yo parada a su lado y él...”, recordó la actriz.

“De pronto hay declaraciones que hablan algo de un animal... yo nunca dije. Es la primera declaración que doy”, aseveró, intentando aclarar las circunstancias confusas que rodean el incidente.