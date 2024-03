Diputada María Clemente García pide a la comunidad LGBTTIQ+ anular su voto: “Solamente nos utilizan”

María Clemente García Moreno envió un mensaje a la comunidad LGBT+ (Foto: X/@MARIACLEMENTEMX)

La diputada transgénero María Clemente García Moreno hizo un llamado a la comunidad LGBTTIQ+ a anular su voto el próximo 2 de junio.

Luego de subir a la tribuna para intentar clausurar la sesión de este 20 de febrero, la legisladora se dirigió a la población LGBTTIQ+ para aconsejarles la anulación del voto ante la falta de espacio en la Cámara de Diputados para discutir temas que les conciernen.

“Se clausura la sesión por homofobia, por transfobia, lesbofobia. ¡Se clausura la sesión!”, exclamó a la vez que tocaba la campanilla.

La diputada hizo esta clausura simbólica de la sesión en San Lázaro a modo de protesta porque no fue incluido en el orden del día el dictamen que pretende prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), antes conocidos como terapias de conversión.

La diputada trans explotó luego de que una medida a favor de la comunidad LGBT+ no fue incluida en la agenda de San Lázaro Foto: EFE

“Quedaron la semana pasada que hoy miércoles se iba a discutir y no viene en el orden del día. Si no se discuten nuestros derechos, no se discuten los de nadie, porque somos personas también y ciudadanas. ¡Es una agresión a los derechos de las personas LGBT!”, dijo .

Sumado a ello, García acusó tanto a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) como a la oposición de no tener real interés en la población no binaria.

“Son una farsa de un lado y del otro. No voten, anulen su voto, población LGBT porque ni la derecha ni la izquierda nos quieren, solamente nos utilizan”, declaró en entrevista con medios de comunicación.

¿Qué son los Ecosig?

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), popularmente conocidas como terapias de conversión, son métodos de violencia física, moral o psicoemocional contra integrantes de la comunidad LGBTTIQ+.

La CDMX fue la primera entidad en prohibir los Ecosig (Cuartoscuro)

El Congreso de la Ciudad de México las define como “prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual”.

La organización sin fines de lucro Yaaj México explica que entre las prácticas que contemplan las terapias de conversión están la privación de la libertad, tortura y violaciones “correctivas”.

En tanto Iván Tagle, director de Yaaj México, señala que aproximadamente medio millón de personas en México han sido víctimas de los Ecosig.

Según un recuento de la Fundación Heinrich Böll, Ciudad de México se convirtió en 2020 en la primera entidad en prohibir y sancionar los Ecosig. A la capital del país le siguieron trece estados más, entre ellos Oaxaca, Baja California Sur y Jalisco.

La lucha contra las Ecosig tuvo un avance más cuando en 2022 cuando Pleno del Senado aprobó el dictamen de reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud para prohibir y sancionar estas prácticas.

El proyecto consiste en adicionar un Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud con el fin de establecer una sanción de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de Ecosig.

Del Senado el dictamen pasó a las Comisiones de Justicia, Salud y Diversidad de la Cámara de Diputados, donde también fue aprobada en abril de 2023.

El siguiente paso para la aprobación de la reforma es su discusión en el Pleno de la Cámara Baja.