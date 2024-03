Anabel Hernández asegura que el Gobierno de México y EEUU tenían expedientes de Galilea Montijo por su relación con Arturo Beltrán Leyva

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En una reveladora entrevista desde Los Pinos con Anabel Hernández, en el programa “Largo Aliento” conducido por Sabina Berman, se descorrieron las cortinas sobre la intrincada vida del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, poniendo especial énfasis en su compleja relación con las mujeres, considerada por muchos como una obsesión que delinea su personalidad y sus operaciones dentro del narcotráfico.

Al retomar su libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”, la periodista alude al testimonio que le dio Celeste, quien fuera amante y confidente de Beltrán Leyva. En la charla, Hernández hizo énfasis en cómo el narcotraficante categorizaba a sus mujeres en distintos niveles de importancia, desde esposas, pasando por “amigas con derechos” hasta aquellas con las que sólo tenía encuentros ocasionales, puesto que Beltrán Leyva buscaba en estas mujeres no sólo un objeto de deseo, sino también un claro símbolo de poder y estatus dentro de la sociedad.

“Para Arturo Beltrán Leyva, su imagen de poder no residía en el dinero per se, sino en lo que podía adquirir con él: amigos, cantantes, presidentes, policías y, sobre todo, mujeres, muchas mujeres”, contó.

Así atraía a las mujeres

Arturo Beltrán Leyva murió acribillado en 2009 (Fotografía: Especial)

Entre los detalles más sorprendentes, emerge la figura de Violeta Vizcarra, una de las mujeres clave en el círculo íntimo de Beltrán Leyva, siendo utilizada para atraer a otras mujeres, incluidas figuras del espectáculo al entorno del narcotraficante, como el conocido caso de la conductora Galilea Montijo.

Arturo Beltrán Leyva mantenía una red extensa de mujeres, desde jóvenes que vendían su virginidad hasta aquellas que venían ya insertadas en su vida cotidiana, intentando de esta manera normalizar su existencia marcada por el crimen. Un aspecto destacado fue su consumo de viagra y otros estimulantes para mantener múltiples encuentros sexuales diarios, como una demostración de su virilidad y poder.

“Tenía relaciones sexuales más de 10 veces al día, ya que consumía drogas, incluyendo viagra, entre otras, para conseguirlo. Es probable que no todas estas relaciones culminaran en eyaculación [...] Para mantenerse activo, consumía viagra y diferentes estimulantes. Así, tenía una selección de mujeres. Entre las sustancias que consumía, mencionaron una bebida energizante, Red Bull, mezclada con otra sustancia, al parecer cocaína, para potenciar el efecto”, explicó la autora de “Los señores del narco”.

“El Barbas” también desempeñaba un papel en el mantenimiento de esta deliberada fachada, empleando regalos extravagantes, como joyas, autos de lujo y acceso exclusivo a eventos, como estrategia para seducir y dominar a estas mujeres, afirmó.

El papel de Galilea Montijo

Galilea Montijo causa revuelo con pregunta sobre el estado civil a un experto en Netas Divinas (Galilea Montijo)

A través del testimonio de Celeste, se destaca el papel que jugó la conductora de televisión Galilea Montijo, que no era una mera conocida de Beltrán Leyva, sino alguien con quien mantenía una relación significativa y de larga duración, en una conexión compleja y profunda entre ambos.

Esta relación iba más allá de lo ocasional y se caracterizaba por pagos sustanciales hacia Montijo por parte del narcotraficante, sugiriendo un tipo de “sueldo” mensual que comenzó siendo de cuatro millones de pesos y se incrementó hasta diez millones de pesos a lo largo de un período de seis años.

Según lo que le revelaron a la periodista, si bien Montijo y Beltrán Leyva no compartían un hogar, sí mantenían una relación estrecha y continua, hasta el punto de que ella pasaba tiempos prolongados en sus propiedades, participando en actividades cotidianas, como cocinar para él y su entorno compuesto por otras figuras del crimen organizado.

“Pero de eso estamos hablando, no estamos hablando de una relación casual. Hoy sabemos, no solo a través del testimonio de Celeste, sino de una nueva corroboración, que era una relación seria, no era un encuentro esporádico, no era de entrada por salida. Fueron años, tantos años que la señora Galilea Montijo terminaba cocinando para destripadores, para asesinos, para narcotraficantes y convivía con ellos. Así me lo imagino en el programa de hoy, cuando se pone su delantal y se pone a cocinar; imagino que con la misma gracia lo hacía para estos asesinos”, aseveró.

Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva (Jovani Pérez/Infobae)

La seriedad de este vínculo, según Anabel Hernández, queda demostrada por el hecho de que Beltrán Leyva había propuesto matrimonio a Montijo, lo que implica una interacción más profunda y personal entre ambos, que trasciende un simple lazo superficial o transaccional.

Esta relación era bien conocida dentro de los círculos cercanos a Beltrán Leyva, pues incluso Joaquín “EL Chapo” Guzmán habría intento comprarla y secuestrarla.

Además, afirmó que la conductora del programa Hoy era objeto de seguimiento, hasta cierto grado, por entidades de seguridad y autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, debido a su implicación en las dinámicas del narcotráfico.

“Esa relación era tan importante en la estructura criminal y en los movimientos del Cártel que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México contaban con informes de inteligencia. Estos informes detallaban las veces que Galilea venía o se iba, siendo motivo de inspección e investigación las actividades de esa señora”, apuntó.

Cabe apuntar que Galilea Montijo ha negado categóricamente tener cualquier relación o vínculo con el narcotráfico. En diversas ocasiones, a través de entrevistas y declaraciones públicas, la conductora y actriz mexicana ha rechazado las acusaciones y rumores que la relacionan con figuras del crimen organizado. Montijo ha expresado su frustración y tristeza por los rumores, enfatizando que tales afirmaciones son infundadas y dañinas tanto para su reputación personal como para su carrera profesional. Ha instado a no creer en chismes y ha solicitado respeto hacia su vida privada.