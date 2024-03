Cuáles son los 10 secretos mejor guardados de los vendedores de monedas de colección

Eneas Mares es coleccionista de billetes y monedas. (Jovani Pérez/ Infobae)

Para Elean Yunuen. Feliz cumple, hija

Te puede interesar: Conoce cuáles serán los billetes que dejarán de circular en el 2024

En este espacio de Infobae y en nuestro canal de YouTube, Monedas Mexicanas y del Mundo, hemos repasado una y otra vez cuál es el verdadero valor de tus monedas de colección, sobre todo las hermosas series de 5 y 20 pesos, con la finalidad de que no caigas en engaños y evites ser víctima de una estafa.

Por ello, aquí te revelamos los secretos de los verdaderos vendedores de monedas de colección, la mayoría de ellos con centros numismáticos establecidos y excelentes precios.

Te puede interesar: La protección de derechos humanos de los migrantes en nuestro continente

También te damos a conocer los secretos que guardan los llamados “coyotes”. ¡Aplica esta información a tu favor para ampliar tu colección a precios de oferta y no ser víctima de engaños!

La lista completa de los secretos para vender mejor tus monedas

La colección de monedas es una actividad que se ha puesto de moda en los últimos meses. (@RedLopezDiaz)

1.- Los vendedores pueden parecer intimidantes

¡No temas! Los dueños de centros numismáticos pueden parecer intimidantes y enojones. No dudes en preguntar, cuestionar o a veces hasta regatear. Hazte cliente frecuente para que te ubiquen y te ofrezcan precios especiales. Por ejemplo, entrar a Casa El Barón Numismática puede ser una experiencia terrible por el trato de su personal, pero recuerda que son ellos quienes editan año con año el Catálogo General de Monedas de México y si te haces amigo de ellos, te pueden asesorar.

2.- Tienen un conocimiento limitado

El conocimiento de los dueños de centros numismáticos puede limitarse a una o dos áreas de especialidad , por ejemplo, monedas de 20 y 5 pesos vs. Centenarios y monedas de plata. Es posible que tengan un conocimiento práctico, pero no profundo de una u otra moneda. Como resultado, estos distribuidores llegan a fijar precios inadecuados en áreas fuera de su especialidad. Temen que un comprador con más conocimiento se aproveche de ellos y, a veces, el precio de venta es demasiado alto.

Te puede interesar: Las vulnerabilidades en la cadena de suministro: puerta de entrada para los cibercriminales

Una buena forma de aprender sobre numismática y desarrollar tu capacidad de seleccionar piezas, es acudir a subastas donde se venden muchas monedas raras de todos los tipos diferentes en un solo lugar, al mismo tiempo. Antes de cada subasta, toma nota sobre qué monedas crees que son valiosas y cuáles crees que son variedades especiales. Posteriormente, cuando los expertos empiecen a pujar por ellas, checa los precios que alcanzan estas monedas durante la subasta. Si sus selecciones atraen ofertas increíblemente altas, probablemente eligieron excelentes piezas.

3.- Las numismáticas no siempre clasifican bien las monedas

Muchos comerciantes de monedas no saben cómo clasificarlas. Son excelentes empresarios y emprendedores; son personas honestas, bien intencionadas y trabajadoras. Pero muchos vendedores simplemente no son tan hábiles en clasificar las piezas.

Esto crea enormes oportunidades para ti, si estás dispuesto a tomarte el tiempo para obtener y afinar esa ventaja. Sin embargo, ponte en alerta pues es algo complicado y te recomiendo que no arriesgues ninguna suma considerable de dinero a menos de que estés seguro de tu conocimiento. Y, sobre todo, no pretendas ser un experto a menos que realmente lo seas. En una ocasión, en Numismática Pontevedra, el vendedor tenía clasificadas cinco monedas “Olímpicas” ofertadas de 250 a 450 pesos y las diferencias en las condiciones eran apenas imperceptibles. Si solo quieres coleccionar la moneda, paga por la más económica.

4.- Los distribuidores son tu fuente número uno de información privilegiada

Una buena forma de anticipar a qué se debe el aumento de valor de una pieza es consultar las guías de precios en el North American Coins & Prices, Numista o Coin Scope y ver qué monedas llevan un tiempo sin subir de valor. Para confirmar tu corazonada te sugiero ponerte en contacto con varios distribuidores y preguntarles si tienen las monedas en stock y si puedes comprarlas al precio actual. Si no tienen las monedas, o no las dejan vender al precio actual del mercado, puede estar bastante seguro que la oferta es escasa, y eso reforzaría la probabilidad de que los precios suban pronto.

No des pistas ni especules enviando mensajes a los distribuidores pidiéndoles una o dos monedas en particular. Una mejor táctica sería preguntar sobre varias monedas diferentes (diez o veinte, tal vez) y en algún lugar de esa lista incluir una o dos monedas que realmente te interesen.

Otro indicio sería enterarse de que cierto distribuidor importante ha estado comprando monedas específicas en cantidades significativas. Supongamos que descubres que un comerciante en línea de Internet se ha convertido en un comprador agresivo de monedas de 50 nuevos pesos. Lógicamente se podría concluir que este comerciante se está preparando para una gran promoción de estas monedas.

Eso, por supuesto, estimularía el interés, y un mayor interés se traduciría en precios más altos. Un indicador de este tip es lo que ocurre semana a semana en Monedas y Medallas de Palma cuando reciben diferentes tipos de monedas y las ponen a la venta a precios especiales.

5.- Muchos vendedores no utilizan lupas o imanes

Todos los coleccionistas deben utilizar una lupa y un imán para examinar las piezas. Increíblemente muchos distribuidores no utilizan lupa, lo que da como resultado que pasen por alto las imperfecciones de monedas de colección. Esto es una ventaja para ti cuando vendas tus monedas a estos distribuidores, pero puede ser perjudicial cuando las adquieras. Te recomiendo que lleves una lupa y un imán para analizar la pieza que quieres adquirir. Si es posible, las monedas deben observarse bajo una fuente de luz directa, tal como te muestro mis piezas en el canal Monedas Mexicanas y del Mundo.

6.- Los coyotes siempre intentarán vender piezas “agotadas”

Un comerciante tiene derecho a una ganancia razonable por las monedas que le compras; después de todo, está en el negocio para ganar dinero. Sin embargo, te puedes poner en contacto directamente con la Casa de Moneda o al centro numismático de tu preferencia para adquirir tus piezas sin tener que pagar altas comisiones. Si vas a la tienda de la Casa de Moneda, te sorprenderás de la cantidad de revendedores que se encuentran adquiriendo las piezas ofertadas.

7.- Los vendedores a veces no tienen las piezas ofertadas

Cuando salió en circulación la moneda de veinte pesos conmemorativa de los Doscientos Años de Relaciones Diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, hubo numismáticos que hicieron apartados a sus clientes. Uno de ellos, Raúl García Amigón, de Numismática Amigón, llegó muy temprano al centro de canje del Banco de México, pero las primeras 25 personas de la fila se llevaron las 100,000 piezas disponibles. Don Raúl, para no quedar mal con sus clientes, tuvo que adquirir las piezas prometidas en la reventa, la cual inició en ese mismo momento, a las afueras del centro de canje. Aunque no hubo ganancia para Don Raúl, él mismo se aseguró de satisfacer a su clientela por encima de su interés económico.

8.- Si compras en redes o plataformas de comercio electrónico, analiza bien a los vendedores

Varios coyotes publican ofertas y subastas en grupos y plataformas de comercio electrónico. Honestamente, en este mercado tan reducido, son muy pocos los vendedores confiables que respetan las pujas de las rifas o que te envíen la pieza ya pagada. Si quieres tener una lista detallada de los vendedores, ingresa al grupo en Facebook de la Policía Numismática y descubre a los tramposos para no caer en sus redes.

9.- Los coyotes piden dinero prestado y pueden quedarte a deber

No es inusual que los precios de ciertas piezas de la numismática y notafilia caigan rápidamente y sin previo aviso. Cuando esto sucede, los vendedores se quedan a menudo sin capital para adquirir piezas incluso ya comprometidas y pagadas. Lo que he notado es que después de que el precio de la plata retrocede, los coyotes no pueden comprar más monedas. Pero esto no significa que sus monedas ahora no tengan valor o valgan menos que antes. Es sólo una indicación de la falta de liquidez. Esto ocurre muy frecuentemente con los centenarios de plata y oro, donde los precios son regulados por los mercados internacionales.

10.- Los coyotes se burlarán de tus ofertas

En redes sociales, los coyotes son aquellos que ponen “me divierte” a tus a tus publicaciones, dudas o te agreden. Intentan sabotear tus ofertas o tus subastas. Si vas a vender una moneda en un grupo, simplemente no hagas caso de comentarios absurdos; ignóralos y no te enganches. Puedes perder tu reputación como vendedor. Por otro lado, si quieres adquirir monedas de colección, lo mejor es acercarte a un centro numismático de esta lista que compartimos en este espacio: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/02/los-lugares-mas-confiables-y-baratos-para-comprar-y-vender-tus-monedas/

Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio

*Coleccionista y conductor del canal de YouTube “Monedas Mexicanas y del Mundo”

Twitter @eneasmares