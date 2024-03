Claudia Sheinbaum insiste en cambiar al fiscal de Morelos para atender casos de feminicidios

La candidata de Sigamos haciendo historia asegura que Uriel Carmona tiene responsabilidad en casos de violencia no atendidos Crédito: X/@Claudiashein)

La candidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Jiutepec y desde ahí aseguró que la clave para atender casos de violencia de género en el estado de Morelos es “decirle adiós” al actual fiscal, Uriel Carmona.

De acuerdo con Sheinbaum, Uriel Carmona tiene una gran responsabilidad ante los casos de violencia en la entidad, por lo que buscará ganar las dos terceras partes de las diputaciones locales y así lograr un cambio de titular de la Fiscalía de Justicia de Morelos.

“Y que llegue un fiscal que atienda los compromisos de seguridad, que no esconda feminicidios”, mencionó durante el mitin este 12 de marzo.

La abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde y Partido del Trabajo (PT) señaló que también es necesario “cambiar todo el sistema de justicia”, de igual forma, adelantó que hará equipo con la candidata de la coailición por la gubernatura del estado, Margarita González, para atender los problemas de Morelos, destacando algunas propuestas en materia de eduación.

Caso Ariadna Fernanda

Ariadna Fernanda fue reportada como desaparecida en la colonia Condesa de la Ciudad de México, algunos días después su cuerpo fue localizado en la carretera de Cuautla, Morelos.

Pintaron un mural para recordar a Ariadna Fernanda en la colonia donde creció. (Captura de pantalla Twitter)

Este caso fue recordado por Claudia Sheinbaum ya que hubo discrepancias entre las versiones de la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México, las cuales se mantuvieron hasta la detención de Joel N quien se desempeñaba como director de Investigación de feminicidios en la Fiscalía de Morelos.

La situación desembocó también en la detención de Uriel Carmona, pues a pesar de las pruebas encontradas en las que se demostraba que la joven había sido víctima de violencia, el fiscal aseguró que no había indicios de que Ariadna hubiera sido víctima de feminicidio.

El entonces exfuncionario estuvo preso en el Reclusorio Norte y momentos después fuera llevado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano tras una posible fuga.

Cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tomó el caso se confirmaron las inconsistencias en la investigación de su homóloga en Morelos.

Uriel Carmona amenaza a Claudia Sheinbaum

La candidata presidencial denunció que Uriel Carmona la amenazó Foto: Cuartoscuro

En 2022, Claudia Sheinbaum Pardo denunció a Uriel Carmona tras haber recibido amenazas:

“Yo voy a decir la verdad por qué me corresponde como funcionaria pública, como persona, como ciudadana y más como mujer. No me explico cómo es posible que haya regresado el fiscal a Morelos”, dijo en su momento.