¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal hoy martes 12 de marzo?

La actriz al salir del hospital. (@MaguichaDoria9)

Luego de 12 días en el hospital Silvia Pinal regresó a su casa y ahora se encuentra en compañía de su familia. Fue una llaga ubicada en la espalda baja la que causó molestias y complicaciones que derivaron en su ingreso a un nosocomio en donde debió permanecer por varios días.

De acuerdo con lo relatado por sus familiares, quienes estuvieron al pendiente durante todos los días de su hospitalización, la diva del cine mexicano ingresó al hospital para que le hicieran estudios de rutina que verificarían si sus pulmones ya se encontraban en perfecto estado de salud, luego de haber pasado por una influenza.

Si bien los estudios revelaron que se encontraba en un perfecto estado de salud, durante los traslados una llaga ubicada en la espalda baja se abrió generando sangrado y poniendo en riesgo la estabilidad de la actriz mexicana.

Fotografía de archivo de la actriz mexicana Silvia Pinal. EFE/Isaac Esquivel

Para que la herida no se infectara, Pinal permaneció en el hospital en donde se le brindó una atención más profesional. De hecho, según Sylvia Pasquel, el personal del sanatorio fue el responsable de que tal llaga hubiera aparecido, ya que no se le cuidó de manera oportuna.

El día de ayer, lunes 11 de marzo, el hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán explicó a mayor detalle los pormenores de la herida y cómo ya se ha cerrado casi por completo.

“El cuidado de este tipo de heridas es delicado... Ahorita lo que queremos es que se adhiera bien la piel al tejido muscular para que no haya ninguna burbuja de oxígeno donde pudieran vivir bacterias. Por eso la cerró el doctor. Queda un pedacito chiquitito por el que pueda drenar ya sin la bomba de vacío”, explicó.

Silvia Pinal recibe el alta

En junio de 2023, Sandra Cuevas entregó a Silvia Pinal el reconocimiento 'Las Alas de la Cuauhtémoc'. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx

Ayer por la tarde, aproximadamente pasadas las 16:00 horas, la actriz salió del hospital e incluso fue vista por los reporteros. Desde declaraciones previas a su salida, se reportó que Pinal se encontraba en perfecto estado y de un muy buen humor, incluso con ganas de ir a la playa.

Fue el periodista de espectáculos Pepillo Origel, quien pudo hablar directamente con ella. Informó que se encuentra bastante lúcida y muy contenta ya que por fin salió del nosocomio en donde permaneció por más de una semana.

Primero habló con Efigenia Ramos, quien le comentó que la señora se encontraba de muy buen humor. Esto fue antes de que le comunicara directamente con ella por teléfono.

El primer acercamiento real de Silvia Pinal con la política data de 1981. Foto: Instagram/silvia.pinal.h

“Inmediatamente me dijo ‘se la voy a pasar’. ‘Le dice ‘señora, el señor Origel’, y yo dije ‘toda la vida me ha dicho Pepillo, no va a saber’. [Y me dice] ‘Pepillo, cómo estás, cómo te va, cómo has estado. Te extraño mucho’. Le dije ‘Silvia, ¿cuándo sales?’ y me dice ‘Ya mañana o pasado y ya me quiero ir’ “, contó Pepillo.

El ex conductor del programa La Oreja, contó que una de las razones por las que Silvia Pinal quería ya dejar el hospital, era porque la cuenta del mismo ya habría ascendido a números millonarios y la actriz ya no cuenta con seguro médico.

Por ahora Silvia Pinal permanece en su casa y se informa que de muy buen humor y ánimo. Su familia esperará unos días a que se encuentre perfectamente recuperada para poder llevarla a la playa.