¿Qué pasa si tomo clorofila todos los días?

jugo de piña con té verde en un vaso, perfecto para una dieta saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)"

En diversas tiendas naturistas de México se ha promocionado en los últimos años bebidas hechas con clorofila, las cuales prometen tener grandes beneficios a la salud si se consumen diariamente. Es por eso que a continuación te decimos qué podría pasa si la tomas de esta forma.

Pese a que la clorofila suele conocerse más en forma de suplemento, también puede encontrarse en algunos vegetales como espinacas, brócoli, col rizada, perijil y algas.

En este sentido, un estudio científico publicado en la revista Molecules detalla que la clorofila puede definirse como un pigmento verde complejo que juega un papel sumamente importante en el proceso de fotosíntesis.

Esta bebida puede calmar los dolores y también prevenirlos.

A esta sustacia, los expertos le han atribuido agentes anticancerígenos, antioxidantes, antimutagénicos y antiobesogénicas.

Respecto a los suplementos dietéticos que están disponibles en diversas plataformas comerciales y que contienen clorofila y clorofilina, la investigación puntualiza que se suelen considerar seguros, sin embargo no hay evidencia científica lo suficientemente sólida que avale los beneficios que prometen.

¿Qué pasa si tomo clorofila diario?

De acuerdo con la revista Molecules los productos comerciales que suelen estar disponibles están compuestos de clorofilinas de cobre y sodio semisintéticas.

En este sentido, Jacque Schwartsz, una dietista registrada en Nebraska Medicine detalló:

“Cuando se trata de suplementos, no está claro cuántos beneficios de la clorofila se pueden perder durante el proceso de extracción mientras se crean. El otro problema es que la FDA no los regula. Entonces, cuando los pacientes me preguntan sobre la seguridad, no puedo decir definitivamente que lo que la compañía afirma que está en el producto, en realidad está allí”, puntualizó.

La experta comentó que tomar clorofila periódicamente no necesariamente hace daño, pero detalló que sí se han reportado casos de efectos secundarios.

“El hecho de que no estén bien regulados hace que sea complicado decir si es seguro o no. Con cualquier suplemento Si estás pensando en intentarlo, te recomiendo que investigues mucho para saber qué estás poniendo en tu cuerpo”, detalló.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda ingerir vegetales que contengan la sustancia, para que sea de una forma más natural.