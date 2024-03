¿Cuál es el estado de salud de Ricardo Casares hoy lunes 4 de marzo?

Ricardo Casares es hospitalizado tras sufrir un infarto en las instalaciones de TV Azteca (Ventaneando)

El pasado lunes 26 de febrero, Ricardo Casares sufrió un infarto en las instalaciones de TV Azteca, Ajusco de la Ciudad de México, minutos previos a que iniciara el matutino donde conduce la zona de espectáculos, Venga La Alegría. A una semana del sensible momento, el conductor se mantiene aún hospitalizado.

“Contestaré cada mensaje, ya verán. Muchas gracias, los amo”, escribió en una historia de Instagram donde se le puede ver aún en el nosocomio donde fue internado, pero sonriente e incluso hasta con otro tipo de vestimenta, a diferencia de cómo se dejó ver en el primer video que le mandó al matutino de la televisora del Ajusco en su primera aparición.

El conductor fue pasado a terapia intermedia el pasado fin de semana y aunque se esperaba que fuera dado de alta, ello aún, y de forma aparente, todavía no ocurre aunque la información podría cambiar en la edición de este lunes 4 de marzo en Venga La Alegría.

Ricardo Casares se mantiene optimista tras sufrir un infarto en TV Azteca (Foto: Instagram)

“Estoy de pie”: Ricardo Casares manda nuevo mensaje en redes tras sufrir infarto

Esta respuesta surge apenas un día después de que el anfitrión difundiera un emotivo mensaje de gratitud, reflejando su estado de ánimo tras superar la reciente crisis de salud. El texto mencionado proviene de una escena de la película Rocky, una serie reconocida por sus conversaciones sobre la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Casares expresó:

“A mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por ustedes. Muchísimas gracias los quiero”.

La publicación desencadenó una ola de mensajes solidarios por parte de sus seguidores y figuras destacadas del ámbito, como Laura G, Anette Michel, Sergio Sepúlveda, Linet Puente y Pedro Sola, entre otros.

El querido conductor del matutino de TV Azteca fue hospitalizado y operado de emergencia el pasado lunes 26 de febrero Crédito: TV Azteca

Después de su traslado a una unidad intermedia, Ricardo Casares permanecerá bajo observación médica hasta que los doctores determinen que está en condiciones de recibir el alta. Es importante destacar que el presentador vivía solo, por lo que se espera que en los próximos días su situación cambie y algún familiar lo acompañe durante su recuperación en casa.

Internautas esperan que el famoso conductor y ex presentador de Ventaneando salga del hospital a una semana de haber sufrido el infarto que casi le arrebata la vida y generó gran conmoción entre los famosos de TV Azteca y seguidores del matutino Venga La Alegría.