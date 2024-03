Mujer presume ser la única mexicana de su clase que se titula en Italia: “Perdón por opacarlos a todos”

La mujer mexicana habló de su experiencia en una universidad en Europa Crédito: TikTok: Nelly Grisel

Dicen que los mexicanos nos hacemos notar donde sea que vayamos pues la presencia de alguien de nuestro país siempre destaca por sobre los demás, ya sea por la música, las tradiciones, la forma de vestir o de ser, que en su mayoría hemos sido catalogados como personas festivas, alegres, bailarinas y con un semblante positivo en casi todos los casos.

Te puede interesar: Mujer mexicana explica la razón por la que le canta a los ex novios de sus seguidores

No es algo que se diga aquí de forma aleatoria, sino que hay una gran cantidad de testimonios de personas que mencionan que les gusta estar con los mexicanos por el hecho de que les “alegra el día”. Para ser precisos y hablar de un evento en particular tenemos el Mundial de Futbol, del año que sea, donde México se hace notar por sus cánticos y bailes que nunca pueden faltar en las calles y en las tribunas de los estadios.

Para que la presencia que tienen los mexicanos en el extranjero quede más claro tenemos el caso de una mujer nacida en nuestro país, pero que tomó la decisión de ir a Europa a estudiar, precisamente a Italia, donde concluyó con éxitos su formación académica con el título de maestría y especificó en las redes sociales que fue la única joven de México en lograr la conclusión de sus estudios en esta universidad italiana.

La joven mexicana se graduó en Italia. EFE / EPA / MASSIMO PERCOSSI

Sin embargo, esta no fue la única meta que logró la mujer mexicana en Italia, sino que también especificó a detalle diciendo que había “opacado a todos”, pero no por las calificaciones ni por el proyecto de titulación (pues no especificó estos detalles) sino porque, de acuerdo a la joven, ella vestía el traje más bonito pues, a diferencia de todos, el de ella era blanco con detalles florales en la solapa que recuerdan bastante a algunos atuendos típicos de la cultura mexicana.

Te puede interesar: Mujer francesa detalló las diferencias entre ligar en su país y en México

Esto fue lo que ella comentó en un video publicado en las plataformas digitales donde rápidamente se hizo viral: “Cuando eres la única mexicana en toda tu generación de la maestría en Italia... que orgullosa estoy de ser capa de representar a mi hermoso y amado México. El título de lado para que luzca mi saco... una disculpita por opacarlos a todos”.

La joven aseguró que opacó al resto de sus compañeros Crédito: TikTok: Nelly Grisel

Además compartió el momento en el que pasó al frente por su título y la fotografía la acompañó con un mensaje diciendo que estaba muy feliz por haber terminado su maestría en una universidad de Europa y así cumplir una meta más en su formación académica y su desarrollo personal.

Te puede interesar: Mujer alemana reaccionó a música mexicana popular

“Cuando por fin cumple un sueño y terminas tu maestría en Italia. Estoy muy orgullosa de recibir mi título de maestría con mis papás, no he percibido mejor sentimiento”, especificó.

Mujer japonesa da consejos para sobrevivir en el Tec de Monterrey

La ecuación también funciona a la inversa. Las mujeres extranjeras también triunfan en México, este es el caso de una joven japonesa que se graduó del Tec de Monterrey y compartió algunos consejos para sobrevivir en esta escuela privada.

Una alumna de origen japonés dio consejos sobre cómo ser mejor estudiante Crédito: sejuna

Entre las recomendaciones que dio estaba la de preguntar siempre que se tenga una duda, valorar y desarrollar el trabajo en equipo, así como ponerse la meta de sacar un puntaje por encima de los 70 puntos.