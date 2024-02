Esta es la temperatura ideal del agua para bañarse y no quemar la piel

Reduce el Estrés Psicológico: La sensación de calidez del agua tibia tiene un efecto tranquilizante y relajante en la mente, lo que puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. Esto no solo mejora el bienestar emocional, sino que también puede tener efectos positivos en la salud física a largo plazo.

Adecuada para la Piel Sensible: A diferencia del agua muy caliente, que puede irritar, el agua tibia es generalmente segura para personas con piel sensible o condiciones cutáneas como eczema, ya que no despoja a la piel de sus aceites naturales esenciales.