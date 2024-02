Chef acusó a Nicola Porcella de estafa y el actor contraatacó

Nicola Porcella fue acusado de presunta estafa y él respondió con la advertencia de una denuncia por robo (Instagram/@nicolaporcella12)

Hace unos días Nicola Porcella abrió las puertas del restaurante que tanto deseaba desde que se encontraba dentro de La Casa de los Famosos; sin embargo, no todo ha resultado bien para el actor, pues el chef Carlos Daniel Bustamante lo acusó de estafa tras ver el menú del lugar.

Te puede interesar: Nicola Porcella inaugura restaurante en México y cautiva al público con platillos peruanos

El local que abrió el peruano, Taypá, el cual se encuentra al sur de la Ciudad de México, en Polanco, fue inaugurado el pasado 24 de febrero, se caracteriza por ser un lugar en donde convive la gastronomía de México y Perú. Es lugar que promete una experiencia llena de lujo y cultura.

Al inicio, Nicola sólo recibió felicitaciones por su nuevo proyecto, pero a hace unas horas en el programa peruano Magaly Tv Firme reportaron que el chef Carlos Daniel Bustamante lo acusó de supuestamente estafarlo al hacerlo venir a México ya que era parte de la creación del menú y despedirlo poco antes de la inauguración.

Nicola Porcella es acusado por chef peruano de no cumplir trato y robarle sus recetas. ATV

“Después de haberlo tenido trabajando en México, de haberlo llevado ofreciéndole un trabajo como chef en su recientemente inaugurado restaurante, lo despidió pocos días antes de la inauguración. Él se siente burlado y estafado. Tenía todas las expectativas de estar como chef principal”, dijo Magaly Medina.

Te puede interesar: “El amor no tiene receta”: ¿dónde y cómo ver la telenovela mexicana donde actúa Nicola Porcella?

El chef, por su parte, dijo que se sentía “engañado y estafado” porque lo hicieron viajar a México con supuestas mentiras para “robarme mis recetas y mis presentaciones”, acusó.

Según Bustamante, Porcella le prometió, además de un cuantioso sueldo, casa y auto en México, pagarle los viáticos, pero no le habría cumplido. Todo esto lo acompañó con imágenes de cómo supuestamente convivía con Nicola al trabajar para el restaurante.

Te puede interesar: Adriano, hijo de Nicola Porcella, estudiará actuación en Televisa y participará en una película para Vix

Luego de que el chef también acusara al novio de México de supuestamente abrir su restaurante con platillos que él creó y sin darle crédito, Nicola respondió.

Nicola Porcella acusó al chef de supuestamente mentir y robar

El paruano acusó al chef de robar cosas y llegar con documentos falsos. Crédito: Imagen Televisión; Instagram @soywendyguevaraoficial

Luego de que el peruano se diera cuenta de la polémica que se estaba formando desde su país de origen por las declaraciones del chef Bustamante, respondió a través de una transmisión en vivo con Wendy Guevara, negando todo e, incluso, acusando al chef de mentir.

Según la versión de Nicola, lo que realmente habría sucedido es que el Carlos Daniel Bustamante presuntamente se habría robado cosas del departamento que le habían dado como uno de sus empleados y un celular.

Sin dar más detalles, Porcella agregó que él nunca lo contrató directamente, sino que fue a través de la empresa que lleva el restaurante, y fue la misma compañía la que decidió despedirlo por su comportamiento.

Aunado a todo eso, también lo señaló por supuestamente llegar a México con documentos falsos.

Nicola adelantó que habrá una demanda por robo contra el chef Foto: Infobae México

“Yo no contraté a nadie (...) él era un chef que vino acá, vino con documentos falsos, vino mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos. Obviamente la empresa decidió sacarlo y parece que a él no le gustó; él quería trabajar sin las reglas de la empresa”

Por todos estos motivos, Nicola anunció que la empresa de la que forma parte su restaurante decidió iniciar acciones legales en contra del chef.

“La empresa, que es el grupo que maneja el restaurante, porque es un grupo, lo va a denunciar por robo”, señaló.

Hasta el momento el chef no ha respondido a las declaraciones de Porcella quien, por su parte, prefirió no mencionar el nombre de Carlos Bustamante y no ha vuelto a tocar el tema.