Galilea Montijo reveló su dependencia a un medicamento

Galilea Montijo reveló que toma antidepresivos para sentirse tranquila; antes se medicaba con algo más fuerte Foto: Captura HOY

Galilea Montijo confesó haber sufrido de depresión en el pasado, incluso compartió que acude con un especialista para poder mantener bien su salud mental; sin embargo, recientemente reveló que hay un medicamento que no puede dejar a pesar de que su médico le dio la orden de hacerlo.

Te puede interesar: ¿Mienten? Galilea Montijo aclara por qué no dejaron pasar a RBD en Premios Lo Nuestro 2024

Durante una de las emisiones de Netas Divinas, la presentadora de Hoy compartió que a raíz de lo que un profesional le recomendó, comenzó a tomar mucho medicamento para poder sobrellevar el día a día debido a que fue diagnosticada con una depresión grave.

Su situación fue tan fuerte que para muchas actividades que deberían de ser de rutina, para ella se convirtieron en todo un reto, pero los antidepresivos le permitieron regresar a su día normal.

La presentadora explicó cómo se dio cuenta de su dependencia a los antidepresivos Crédito: Unicable

No obstante, el consumo de este medicamento fue tan frecuente que hoy Galilea confesó que a día de hoy no puede dejar de tomarlos a pesar de que se considera que se encuentra mejor.

“No puedo dejar el antidepresivo, y no es un antidepresivo fuerte, gracias a Dios, de hecho te lo venden sin receta (...) Yo lo siento, de hecho, el día en que yo no me lo tomo, comienzo con una angustia espantosa”

Montijo confesó que antes de llegar a tomar antidepresivos, tomaba unas gotas que eran aún más fuertes que el medicamento, pero cuando llegó a terapia su terapeuta le recetó este nuevo medicamento, el cual le ha permitido seguir con su vida.

La presentadora mencionó que ha intentado sobrellevar la depresión con otras actividades, pero no lo ha logrado (Instagram/@galileamontijo)

“Gracias a Dios en terapia me mandaron este antidepresivo que ha sido mi salvación; yo me he agarrado del antidepresivo, de hacer ejercicio, de las amigas, del trabajo”, compartió con el resto de las conductoras.

Te puede interesar: Esto es lo que opina Galilea Montijo sobre los divorcios: “Que se conviertan en un deporte nacional”

Galilea mencionó que ella en otro momento ha pensado que sí podría dejar los antidepresivos con cosas más sencillas, como salir de vacaciones y distraerse o, incluso, tomar alcohol con sus amigas, pero ninguna de esas cosas le ha servido para sentirse mejor y prefiere mantener su tratamiento con el medicamento que ya sabe que sí le funciona.

Galilea Montijo sufrió de depresión desde el nacimiento de su hijo

Meses atrás en Netas Divinas, la conductora de Hoy ya había revelado que uno de los momentos más complicados de su vida ha sido el nacimiento de su hijo Mateo, pues sufrió de depresión postparto.

Galilea sufrió depresión desde el nacimiento de Mateo en 2012 (Instagram/@GalileaMontijo)

Explicó que fue al tercer día de que dio a luz a su hijo, en 2012, que se dio cuenta de que no se sentía bien, no podía dormir y no sentía una conexión con el bebé.

Te puede interesar: Galilea Montijo entrevista a Clara Brugada; critican al programa ‘Hoy’ por meterse en la política

“A mí me dio depresión post parto cuando al tercer día yo llego con Mateo a casa y fue como de: ‘Okay, ¿y ahora qué se hace?’. Es ahí cuando digo: ‘¿Por qué todo el mundo duerme y yo no puedo dormir?’, yo sentía que los edificios se me venían encima”, recordó la presentadora.

Esto empeoró cuando se dio cuenta de que no podía amamantar a su hijo debido a que se había hecho una cirugía estética de aumento de senos; lamentablemente, le informaron que no podía tampoco mantener este vínculo físico con el bebé.

Galilea tuvo que pedir ayuda profesional para superar la depresión post parto y tener un vínculo con su hijo (Foto: Instagram@galileamontijo)

“Yo no pude amamantar con todo esto, pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno. No bajó la leche, (me dijeron): ’No va a poder, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, compartió en el programa.

Fue desde entonces que comenzó a tomar medicamento para superar la depresión.