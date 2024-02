El nivel académico de la UNAM es reconocido a nivel mundial (José Miguel García/Wikipedia)

Sin duda mucho se escucha sobre que estudiar una carrera universitaria es la clave para tener éxito o para poder tener un buen sueldo; sin embargo, esta premisa se cumplía en mayor medida hace varias décadas, cuando aquellos que cursaban el nivel superior eran una minoría.

Te puede interesar: Trabajadores de CCH Oriente toman plantel; suspenden clases para exigir mejoras laborales

Ahora el panorama parece ser muy diferente y tener una carrera universitaria no siempre es sinónimo de un buen ingreso, sobre todo para aquellos estudiantes recién egresados. Esto suele ocurrir sobre todo en carreras de alta demanda donde la cantidad de egresados supera a la oferta laboral, lo que las empresas suelen aprovechar para ofrecer sueldos bajos.

En este sentido, una cuenta en Tik Tok llamada isueño, que se dedica a realizar entrevistas estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre las carreras que estudian y sus proyectos a futuro, realizó un video donde cuestiona a varios estudiantes sobre cuánto es lo que les gustaría ganar cuando egresen de su carrera.

Las estadísticas muestran que estudiar en UNAM es un logro no solo por la exigencia académica sino también por el elevado estándar en el proceso de selección (Facultad de Ingeniería - UNAM)

Esto es lo que aspiran a ganar estudiantes de la UNAM como recién egresados

En las entrevistas, que fueron realizadas en la zona de las llamadas Islas en Ciudad Universitaria, una joven estudiante de arquitectura comienza señalando que no sebe exactamente cuanto le gustaría ganar pero “que le alcance para viajar”.

Te puede interesar: ¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM?

En otro momento, un joven estudiante de la carrera de comunicación señaló que sabía que como egresada la cosa iba a “estar difícil” por lo que pensaba que esperaba poder ganar 5 mil mínimo aunque le gustaría ganar 10 mil y ahí ir subiendo.

Al respecto, otra chica estudiante de arquitectura, señaló que era era una pregunta “difícil” pues sin duda le gustaría un “sueldito de 50 mil pesos” (haciendo referencia a la declaración de Samuel García) pero que sabía que los dibujantes de arquitectura recién egresados ganaban “muy poquito” señalando que los sueldos podían ser de hasta 2 mil pesos mensuales.

Te puede interesar: Estos son los métodos de la UNAM para estudiar la falla geológica Plateros-Mixcoac

Sin duda, en el video se puede observar que la chica no se había cuestionado muy bien esta pregunta y que resultada un tema difícil de tocar “me la pones complicado”, reconoció. Sin embargo, agregó que estaría feliz de hacer lo que le gusta. “A mí me gustaría dedicarme a la construcción no tanto estar en un despacho entonces sé que no voy a ganar mucho pero voy a hacer lo que me gusta, voy a ganar felicidad, conocimiento”, expresó.

Se estima que el sueldo promedio de un universitario es de 30 a 60 mil pesos en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, otra chica señaló que como recién egresada sabía que la aspiración era ganar 6 mil al mes en promedio pero con el paso del tiempo aspiraba a ir subiendo hasta ganar 30 mil pesos mínimo.

Cabe mencionar que la respuesta de los estudiantes entrevistados generó toda una ola de comentarios, algunos señalando que eran respuestas realistas pero muchos otros indicando que sus respuestas podían ser consideradas como “mediocres” por el echo de no aspirar a ganar más, comparándolo con declaraciones que han hecho en otros momentos egresados de universidades privadas.

“Yo sin carrera y emprendí negocios ganó más de 100 abran su mente chicos! Son niños estudiados merecen más :)”, “Comparando con los de la Anáhuac, desde como se paran, como se expresan, responden. la diferencia es abismal”, “5 mil es una miseria no inventes. Yo gano 60 mil pesos mexicanos al mes y quiero más”, fueron algunos de los comentarios que podían leerse.

“Wow, que diferencia como los del tec, ellos siempre dicen q de 30k para arriba”, “Obviamente los de escuelas privadas tienen dinero y contactos para luego luego ganar bien, los de uni pública obviamente saben la realidad que vivimos la mayor parte de la población”, expresó otro usuario.

Esto es lo aspiran a ganar los recién egresados de la UNAM Crédito: TIKTOK/@isuenio

¿Cuáles son las carreras más demandadas de la UNAM?

De 133 licenciaturas que oferta la UNAM, solo 20 se encuentran entre las carreras más demandadas. Te decimos cuáles son junto con los aciertos mínimos con los que ingresaron los alumnos en 2023: