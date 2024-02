La teoría musical que conectaría a La Chona con Qué le pasa a Lupita y Sergio el bailador

La gente baila los éxitos de fiestas sin centrarse en las historias de las canciones pero ¿Y si estuvieran conectadas? (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas se limita a bailar las canciones que amenizan las fiestas sin prestar mayor atención a la letra de dichos éxitos, pero una teoría sugiere una supuesta conexión entre La Chona, Qué le pasa a Lupita y Sergio el bailador.

Estas canciones relatan la historia de tres personajes completamente diferentes y fueron compuestas en contextos muy alejados, pero tienen en común la temática del baile, por lo que un creador de contenido decidió enfocarse únicamente en la letra e hizo una parodia de podcast para explicar que quizá La Chona engañaba a su esposo con Sergio el bailador y a su vez, sería la mamá de Lupita.

La idea del usuario de TikTok @fran_cober establece que la negación que tiene el padre de Lupita para dejarla ir a bailar está directamente relacionada con la mala experiencia que se llevó con su pareja (La Chona), el creador de contenido hizo referencia a esta parte del mambo compuesto por Dámaso Pérez Prado:

La teoría establecería que La Chona fue creada para relatar el pasado de la vida de la mamá de Lupita (Tiktok)

¿Qué le pasa a esa niña? (no sé)

¿Y qué es lo que quiere? (bailar)

¿Por qué ella no baila? (su papá)

¿Qué dice su papá? (que no)

¿Qué dice su mamá? (que sí)

Qué baile Lupita (sí, sí)

Esta suposición señala que La Chona relataría la vida de la mamá de Lupita, quien en su juventud iba “diario a los bailes y se compraba una botella”, una situación que habría desagradado mucho a su esposo.

Este tema norteño fue lanzado por Los Tucanes de Tijuana en 1995, la versión oficial afirma que la inspiración de La Chona es en realidad la esposa de un locutor de Ensenada, Baja California, cuya actividad favorita era buscar un bailador para disfrutar cualquier ritmo musical.

Un tiktoker hizo un análisis e intentó establecer el multiverso de las canciones Crédito: (TikTok/@fran_cober)

Aún así, el creador de contenido —que ya acumula casi 70 mil “Me gusta” en su video— sostiene que tal vez la historia de La Chona encaja perfectamente con el pasado de la mamá de Lupita.

“El marido de la Chona estaba harto de que diario fuera a los bailes y se comprara una botella, no tan sólo bailaba, en cuanto se emborrachaba buscaba un bailador ¿Sabes a quién le decían ‘El Bailador’? A Sergio, el bailador. Ella era infiel a su marido en esos bailes y no tan solo eso, se dio cuenta y el marido de la Chona se quedó traumado, en cuanto Lupita tuvo edad de ir a los bailes, el papá dice que no porque se podría encontrar a hombres o al mismo Sergio el bailador”, dijo el creador de contenido.

En concreto, se refería a esta sección de La Chona:

Contare la historia de una famosa persona

Todos la conocen con el apodo de chona

Su marido dice “ya no sé que hacer con ella”

Diario va a los bailes y se compra una botella

Se arranca la banda con la primera canción

Y la chona luego luego busca bailador

La gente la mira y le empieza gritar

Bravo bravo chona nadie te puede igualar

Para que la teoría tuviera sentido, Bronco tendría que haber hecho una referencia (Instagram/@grupobronco)

Sergio el bailador formaría parte de esta inesperada conexión, el tema tropical fue lanzado por Bronco en 1985, realmente es poco probable que esta agrupación originaria de Nuevo León o Los Tucanes de Tijuana hubieran querido hacer una referencia al mambo de Pérez Prado, pero la teoría del usuario tuvo un buen recibimiento.

Entre comentarios, muchas personas que habían escuchado La Chona, Sergio el bailador o Qué le pasa a Lupita sin darle importancia a las letras coincidieron en que tal vez había una relación en las historias e incluso aumentaron detalles, creando una ficción colectiva:

“De hecho al marido de La Chona le escribieron El venado”, haciendo alusión a El Venao de Los Cantantes; “Y seguro el papá de Lupita le mandaba Un ramito de violetas a La Chona”, recordando a la versión original de Cecilia; “¿Me estás diciendo que hay un bailaverso?”, en similitud a los multiversos de películas e incluso “Simón, de El gran varón y Raquel de la canción Me llamo Raquel” son la misma persona”, haciendo referencia al éxito de Willie Colón y al tema de Banda Machos, respectivamente.