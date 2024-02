AMLO exhibe sueldos de los periodistas Jorge Ramos y León Krauze: “Son millones de pesos mensuales”

Ambos periodistas han sido críticos de la administración de AMLO. Fotos: Facebook/Jorge Ramos y Facebook/León Krauze

En un nuevo ataque a los periodistas que han sido críticos de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en La Mañanera de este lunes 26 de febrero los sueldos que perciben Jorge Ramos y León Krauze, a quienes en varias ocasiones los ha señalado de ganar millones a cambio de golpear a su gobierno.

“(León) Krauze y (Jorge) Ramos ahora que estuve en Mazatlán les contesté (...) independientemente de que hay que defenderse, hay también que estar informando sobre estas estrategias (...) a ver si no me suspenden, pero me enteré que el hijo de Krauze gana en Univisión cinco millones de dólares anuales, o sea, cinco millones (de pesos) mensuales…pero Jorge Ramos, 17 millones de pesos mensuales”, dijo el presidente.,

Sin embargo, esa importante hacer una precisión a lo dicho por el presidente López Obrador, ya que desde noviembre de 2023, el periodista e hijo del historiador Enrique Krauze ya no trabaja en la cadena Univisión; Jorge Ramos sí y es titular de uno de sus principales noticieros.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...