Raphael anunció nuevo concierto en México: precios, fecha, preventa y todo lo que debes saber

Raphael visitará nuestro país. (Archivo)

Raphael, uno de los cantautores españoles más importantes de la década de 1960 y 1970 vuelve a nuestro país para deleitar a sus fans con todos los éxitos que marcaron una carrera y una trayectoria artística de más de 60 años de subir a los escenarios frente a miles de personas y de la realización de material discográfico en diferentes estudios.

Anteriormente había anunciado una fecha en la que finalmente ya no queda ningún asiento libre y por ende algunos de los fans del español se quedaron sin poder asistir al concierto de uno de los “grandes” de la música de habla hispana.

Y como consecuencia es que decidió sorprender y agradecer a su público mexicano con un concierto más para que ninguno de sus seguidores se quede sin poder verlo actuar una vez más en el escenario donde continúa brillando aún a sus 80 años de edad.

04/05/2022 Raphael dará dos conciertos en México. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

La primera fecha agotada fue la del próximo miércoles 17 de abril, la cual está confirmada para presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los recintos más importantes en nuestro país.

La segunda fecha que anunció para nuestro país será tan sólo un día después, es decir que está prevista para el próximo jueves 18 de abril, en la misma sede ubicada en la capital mexicana. Sin embargo, cabe destacar que se abrirá una nueva preventa a la que podrán acceder sus fans.

La fecha de preventa está fijada para el próximo lunes 26 de febrero. cabe resaltar que se llevará a cabo por medio de la plataforma digital de Ticketmaster a la que se deberá accesar para poder realizar la compra de los boletos de manera anticipada. Es importante mencionar que se requiere una cuenta bancaria, así como una tarjeta de crédito, perteneciente a la institución financiera CitiBanamex para poder obtener este priviledio.

Como es costumbre, la venta general se llevará a cabo un día después, es decir el martes 27 de febrero a partir de las 11:00 horas.

Raphael se presentará dos noches en el Auditorio Nacional. (Gentileza Fenix Entertainment)

Una de las preguntas más frecuentes entre todos los fans al momento de que se anuncia un concierto de su artista favorito es cuál será el precio final de los boletos y así iniciar una planeación económica para que no resulte un gasto inesperado o saber si podrán asistir con su familia, pareja, amigos o disfrutar la presentación solo.

Cuáles son los costos de los boletos para Raphael

Los costos, por zona, para las entradas para el concierto en el Auditorio Nacional del intérprete de Como yo Te Amo son los siguientes:

Preferente A: 3 mil pesos, Preferente B: 2 mil 806 pesos, Preferente C: 2 mil 684 pesos, Preferente D: 2 mil 562, Balcón A: 2 mil 74 pesos, Luneta A: 2 mil 440, Luneta B: $2 mil 318 pesos, Balcón B: mil 952 pesos, Balcón C: mil 830 pesos, Luneta C: 2 mil 196 pesos, Piso 1 A: mil 708 pesos, Piso 1 B: mil 586 pesos, Piso 1 C: mil 464 pesos, Piso 1 D: mil 342 pesos, Piso 2 A: mil 220 pesos, Piso 2 B: mil 98 pesos, Piso 2 C: 976 pesos, Piso 2 D: 854 pesos.

Finalmente cabe destacar dos cosas: la primera que todas las cifras se encuentran en moneda nacional mexicana, y segunda que ya cuentan con los cargos por servicio que emplea Ticketmaster.