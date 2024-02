Quién es Trueno, el exnovio de Nicki Nicole que sustituirá a Peso Pluma en Viña del Mar

Peso Pluma y Nicki Nicole: rompieron y la controversia continúa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Peso Pluma, el artista mexicano del momento, confirmó que la participación que tenía agendada para el festival de música Villa del Mar quedó completamente cancelada, explicando que su ausencia se debía a motivos personales que no detalló.

Fueron las redes sociales de Viña del Mar las que anunciaron la decisión del artista con un comunicado que decía: “El artista cancelará toda su gira por Latinoamérica, incluyendo el Festival Viña del Mar”. Por su puesto, los fans latinoamericanos que estaban ansiosos de conocer en persona a Hassan Kabande manifestaron su decepción.

Y es que Peso Pluma ha sido un auténtico fenómeno en la industria de la música mexicana, además de que ha conquistado el mercado internacional ahora que la música en español está alcanzando gran popularidad. El intérprete de Lady Gaga y Ella Baila Sola compite directamente con estrellas consagradas como Taylor Swift y Bad Bunny.

Poco después de que volvió oficial su cancelación en el festival Viña del Mar, se confirmó que Peso Pluma será sustituido por Trueno, un rapero argentino que, cabe mencionar, es ex pareja de Nicki Nicole, con quien el cantante mexicano tenía una relación sentimental, misma que terminó hace unas semanas tras la supuesta infidelidad por parte de él.

Trueno, una promesa del rap argentino

El joven artista Trueno ha marcado un hito en la escena del rap consolidándose como una de las figuras más prominentes de Argentina. Desde sus inicios en las competencias de freestyle a la temprana edad de catorce años, su carrera ha experimentado un ascenso meteórico. En 2017, bajo el ala del sello Neuen, Trueno incursionó en la industria discográfica con su primer sencillo K.I.N.G.

El punto de inflexión en su carrera se presentó tras participar en las sesiones BZRP Freestyle Sessions #6 y BZRP Music Sessions #16, junto al productor Bizarrap (uno de los músicos más famosos de Argentina, responsable de la famosa “tiradera” de Shakira en contra de Gerard Piqué) eventos que amplificaron su popularidad.

En 2020, este cambio de enfoque resultó en el lanzamiento de Atrevido, su primer álbum de estudio. Este trabajo no solo demostró su habilidad para transitar entre géneros, sino que también solidificó su posición en la música urbana. El álbum, distribuido por Sony Music Latin y producido bajo el sello de Neuen, recibió aclamación tanto por parte de la crítica como del público, consolidando a Trueno no solo como un fenómeno del freestyle, sino también como un artista musical con una visión propia y renovadora.

La reacción de los fans ante la llegada de Trueno y la salida de Peso Pluma de Villa del Mar

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con la noticia, sobre todo tomando en cuenta que en los recientes días, tanto Peso Pluma como Nicki Nicole han estado en boca de todos, luego de que la argentina confirmara su rompimiento a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La rapera escribió: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

“Peso Pluma se bajó del festival y en su lugar pusieron a TRUENO, tuvieron la oportunidad de hacer lo más gracioso y lo hicieron”, “Ni el mejor guionista te escribía semejante historia”, “El plot twist del guionista en Chile fue cambiar a Peso Pluma por Trueno, realmente aman las comedias románticas”, fueron algunos de los comentarios que los fans escribieron en redes sociales.