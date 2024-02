¿Por qué no habrá pago de la Pensión del Bienestar entre marzo y junio de 2024?

La Pensión del Bienestar no tendrá pagos para ninguno de sus beneficiarios hasta julio (Cuartoscuro)

En febrero se hicieron los últimos depósitos de la primera mitad del 2024 para los beneficiarios de la Pensión del Bienestar, ya sea para las madres trabajadoras, adultos mayores o con discapacidad. En total, todos tuvieron que recibir dos pagos juntos además del que corresponde al primer semestre del año.

En total, el dinero que deberían de tener en sus cuentas a finales de febrero son hasta 12 mil pesos (en el caso de los adultos), además de que también tuvieron que recibir el monto correspondiente a febrero.

El motivo por el que los beneficiarios no recibirán depósitos hasta después de agosto se debe a que la veda electoral no permite que los programas sociales que sean promovidos con recursos públicos sigan sus actividades, pues puede ser percibido como una forma de campaña o puede afectar a que las votaciones del próximo 2 de junio no sean libres al verse influenciadas por el apoyo económico.

Los programas sociales detendrán sus actividades debido a las campañas electorales, las cuales inician el 1 de marzo (@apoyosbienestar/X).

En su momento, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que la dispersión de la Pensión no sería afectada por la veda electoral ya que no es un programa que se promueva con recursos públicos.

Sin embargo, es necesario que los depósitos se realicen antes de las elecciones ya que los responsables de los programas no se podrán reunir durante la veda y, por tanto, los pagos sí se verían afectados.

Además de que se modificó el calendario de pagos, también se adelantó el registro de los nuevos beneficiarios.

Entre noviembre y diciembre de 2023 las personas que cumplirán los 65 años, es decir, que ya pueden ser beneficiarios de la Pensión del Bienestar por su edad, fueron registrados con el fin de que durante la veda electoral este proceso tampoco se vea afectado y también reciban su apoyo económico en el momento que les corresponde.

Los adultos mayores que cumplen los 65 años durante la veda tuvieron que ser registrados en 2023 para recibir su apoyo (Cuartoscuro)

A partir de julio se reanudarán las labores normales de la Secretaría del Bienestar y la dispersión de la Pensión, por lo que será hasta agosto que regresen los depósitos según el bimestre que corresponde. Para los meses julio-agosto, el pago será únicamente de 6 mil pesos ya que sólo será el de ese bimestre y no se adelantarán los depósitos.

En el caso de Mujeres con Bienestar, las beneficiarias no recibirán dos pagos juntos como es el caso de la Pensión, sino que ellas tendrán lo que corresponde a tres depósitos ya que se juntaron los bimestres enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

Según dijo la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, los depósitos comenzarán a partir del 26 de febrero -luego de que finalice la entrega de tarjetas de las aceptadas en 2024- y se extenderán hasta el último día del mes, antes de que comience la veda.

La veda afectará a todos los programas, incluidos Mujeres con Bienestar y la Beca Benito Juárez (Cuartoscuro)

Tanto las beneficiarias que se registraron desde 2023 como las de este año recibirán los pagos.

En el caso de los que reciben la Beca Benito Juárez, su pago también será hasta febrero y en esta ocasión el apoyo no se dividirá en tres depósitos, sino en dos.

¿Cuánto dura la veda electoral?

La veda electoral será a partir del 30 de mayo y finalizará hasta el 1 de junio de 2024, un día antes de la jornada electoral.

El 1 de marzo inician formalmente las campañas presidenciales y es por ello que a partir de ese día no se podrá dispersar el apoyo económico de ningún programa que se promueva con recursos públicos.

La veda busca que el voto sea libre, es decir, que los electores no sean influenciados por ningún tipo de campaña y que tengan el tiempo suficiente para reflexionar sobre a quién quieren darle su voto.