¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 23 de febrero?

Daniel Bisogno sigue hospitalizado

Daniel Bisogno mantiene en preocupación al mundo del espectáculo y todos aquellos seguidores fieles que han seguido su carrera en Ventaneando desde hace más de veinticinco años. El conductor ingresó al hospital la semana pasada, ausentándose de sus deberes en el programa de revista.

Te puede interesar: Daniel Bisogno está en coma: “Intentaron despertarlo, pero lo regresaron”

Lo que en un principio se informó como un procedimiento de rutina poco después desembocó en la confirmación de que el “Muñe” se encontraba en coma, que recibió una operación de pulmón y que tiene un cuadro hepático bastante serio.

No obstante, sus compañeros del famoso programa de Azteca confirmaron que su recuperación parece avanzar en una dirección positiva.

Niegan que Daniel Bisogno tenga VIH

Pati Chapoy confirma el delicado estado de salud de Daniel Bisogno (Ventaneando)

Mucha especulación ha circulado respecto a su estado de salud, llevando a algunos a pensar que el conductor de espectáculos sufría de VIH o SIDA, algo que Jorge Carbajal negó el día de ayer 22 de febrero en su programa, al confirmar que las dolencias de Bisogno eran hepáticas.

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 22 de febrero?

“Les puedo decir que la información que yo tengo confirmada es que no tiene VIH o SIDA. El tema es hepático [...] está entre la vida y la muerte, nos puede caer bien, mal, pero es un ser humano que no se merece lo que está pasando. Podemos pedir por su pronta recuperación y no nos quita nada, pero sí les dejó claro que no tiene VIH, ni SIDA”, informó el reportero.

El conductor fue intubado

Pati Chapoy confirmó que Daniel Bisogno se ausentará un tiempo de 'Ventaneando' debido a que le fue diagnosticada una infección. Crédito: @Pati Chapoy, YouTube

Previamente, el pasado miércoles 20 de febrero, su amiga y jefa del programa Ventaneando Pati Chapoy, confirmó que Daniel Bisogno se encontraba intubado. Al sobrino de Angélica María se le dificulta respirar por la debilidad de sus músculos.

Te puede interesar: Daniel Bisogno está en terapia intensiva; Pati Chapoy actualiza su estado de salud: “No puede respirar por sí solo”

“Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo”, comentó Chapoy con preocupación.

Recibió una operación de pulmón

(Captura YouTube: Ventaneando)

Pedro Sola añadió el pasado jueves 22 de febrero que Daniel Bisogno se sometió a una operación de pulmón que resultó con éxito, aunque al parecer sigue delicado.

“La operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria. Ayer ya medio abrió los ojos, saludó, su hermano está pegado con él y hay un buen pronóstico de que poco a poco vaya recuperándose y tendrá que tomarlo con calma. Pero es una excelente noticia que recibimos ayer, con una alegría como no se pueden imaginar”, informó el conductor.

Además confirmó que los doctores decidieron que su compañero debe permanecer hospitalizado por lo menos otros dos o tres días, ya que es importante que se fortalezca y que pueda respirar sin ayuda de aparatos externos.

“Los doctores decidieron que dos o tres días más para que este fortalecido y ya cuando se lo quiten pueda respirar por sí mismo, porque la operación que el hicieron en el pulmón fue muy seria. Entonces, ayer medio abrió los ojos, saludó, su hermano Alejandro está pegado ahí con él y hay un buen pronóstico de que poco a poco va a ir recuperándose y tendrá que tomarlo con calma”, continuó.

Los riesgos que pudo correr Daniel por estar en coma

La razón por la que Daniel Bisogno fue inducido el coma fue para que pudiera recuperarse de forma más certera y oportuna, ya que recibió “ventilación asistida”. Sin embargo, existen muchos riesgos que una persona puede correr si permanece en dicho estado durante mucho tiempo.

El principal de dichos riesgos es que los pacientes pueden experimentar “afecciones musculares” cuando recuperen la conciencia, según la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Daniel Bisogno se está recuperando

“Tenemos muy buenas noticias en relación a Daniel Bisogno”, dijo Pati Chapoy, durante la emisión de Ventaneando del viernes 23 de febrero.

“Ayer dijeron que le iban a quitar el tubo, lo iban a extubar, pero que iban a esperar dos tres días. Pues no, afortunadamente se lo quitaron y respondió bien, ya está respirando por si solo y obviamente ya lo despertaron porque estuvo en coma inducido”, confirmó Pedro Sola.

Se trató de algo que llamaron “una sedación”. Una que fueron disminuyendo de poco en poco para verificar la respuesta del enfermo. Afortunadamente reaccionó bien y ya se está recuperando, aclaró Sola en compañía de Chapoy.

“Significa que nuestro compañero queridísimo Daniel, no rapidísimo, pero pronto estará fuera del hospital y estaremos con él en su casa. Estamos muy contentos todos”, dijo Pedro.