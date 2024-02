Daniel Bisogno despertó; Pati Chapoy informa que lo extubaron: “Respira por sí solo”

(Instagram: @bisognodaniel)

Durante la mañana de este viernes 23 de febrero, los conductores del programa ‘Ventaneando’ compartieron una actualización sobre el estado de salud de Daniel Bisogno. Tras pasar aproximadamente siete días ‘dormido’ por complicaciones relacionadas con una infección en los pulmones, el conductor de espectáculos despertó.

“Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en relación a Daniel Bisogno”, comenzó Pati Chapoy.

“Te acuerdas que habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, extubarlo, pero que iban a lo mejor a esperar dos o tres días, pues no. Afortunadamente se lo quitaron, respondió Daniel. Ya está respirando por sí solo y obviamente ya lo despertaron”, comentó Pedro Sola.

Reporte de salud Daniel Bisogno CREDITO:azteca uno

Ventaneando niega coma inducido

Durante el mismo programa, Pedro Sola y Pati Chapoy negaron que su compañero pasara una semana en coma inducido. Según explicaron, nunca estuvo en coma, sino que fue sedado por sus médicos para que se mantuviera quieto mientras tenía ayuda respiratoria. Y es que esta consiste en introducir un tubo por la garganta del paciente para que entre aire suficiente a sus pulmones.

“Le fueron bajando poco a poco la sedación y, cuando vieron que ya podía respirar, le quitaron el tubo, vieron que respiraba... Significa que nuestro queridísimo compañero Daniel pronto, no rapidísimo, pero pronto estará fuera del hospital y estaremos con él en su casa; estamos muy contentos todos”, comentó Tío Pedrito.

De esta manera, los conductores del programa de espectáculos, que también son amigos cercanos de Daniel Bisogno, desmintieron que su compañero se encuentre delicado de salud y los rumores que surgieron en las últimas horas sobre su supuesta muerte.

(Especial Infobae: Jesús Avilés)

Hasta el momento se desconoce más información sobre el estado de salud del conductor, pero se espera que en las próximos días emita un comunicado de prensa para informar qué fue lo que le sucedió y cuándo podría retomar sus actividades cotidianas.

Daniel Bisogno formó parte de Televisa

En una entrevista que concedió para Yordi Rosado, reveló que hace muchos años fue parte de Televisa debido a que estudió actuación en su escuela:

“Como Angélica Vale es mi prima, entonces me empezaron a jalar para las obras de teatro y a mí me encantaba todo esto y por eso fue que seguí en este camino. Ya después estudié en Televisa, me eché los tres años de carrera o cuatro del CEA ( Centro de Educación Artística)”, contó para Yordi Rosado.