Cómo le gustan los hombres a Karely Ruiz, esto dijo la modelo de OnlyFans

Karely Ruiz (Ig karelyruiz)

Karely Ruiz continúa bajo los reflectores de la opinión pública y como tendencia dentro de las redes sociales gracias al “premio” que le dio a uno de sus fans después de tatuarse la cara de la famosa en el brazo.

Esto desató una gran polémica pues la recompensa era mantener relaciones sexuales con ella, pero con la condición de que se filmaran durante el encuentro íntimo para poder registrarlo y compartirlo en su página de OnlyFans como parte de su contenido y para poder demostrar que cumplió con lo prometido.

Como consecuencia lo que sucedió fue que las personas que se enteraban de todo el conflicto que se desató entre los usuarios de redes sociales (y que no debería haber pasado) gracias al material audiovisual que protagonizó Karely Ruiz con su fan, es que se buscaron cada uno de los detalles sobre la vida pública de la modelo.

Una de las preguntas que surgieron entre los seguidores de la regiomontana fue acerca de sus preferencias sobre el género masculino, por lo que se cuestionaron cómo es que le gustan los hombres de manera sentimental y amorosamente.

Karely Ruiz, con sus 7.6 millones de seguidores en Instagram, ha conquistado el mundo digital desde Nuevo León (Karely Ruiz)

Pero cómo quitarse la duda. Una de las opciones es escribirle de manera directa, pero sino es en su página azul, regularmente la modelo mexicana no responde. Para fortuna de todos los curiosos fue ella misma quien en una entrevista concedida al programa La Caminera de Exa FM respondió a la misma pregunta.

Pero qué fue lo que dijo Karely Ruiz respecto a su gusto por los hombres. Primeramente aseguró que le gusta que sean considerados, bajo el estereotipo estético, como unas personas feas pues, según su experiencia, tienden a ser menos infieles que los calificados como “guapos”.

En segundo punto explicó por qué le gustaría que fueran hombres que no tuvieran mucho dinero ni trabajo, es decir que ella los mantenía, y que no le costaba hacerlo. El motivo es que de esa forma no la pueden engañar con otra mujer bajo el pretexto de estar en el trabajo, asimismo podrían disponer del tiempo necesario para viajar con ella.

Una de las características que dio la modelo de OnlyFans es que fuera un hombre que quisiera ser mantenido Crédito: YouTube: EXA

En las otras características que enlistó en la descripción de la forma en la que sería su pareja ideal incluyó el que fueran personas amables, no sólo con ella, sino en general con aquellos que lo rodean. Asimismo que sean personas honestas y no tengan tendencia a decir mentiras con el fin de no asumir las responsabilidades de sus actos y de sus palabras.

Ella recalcó en múltiples ocasiones que busca una pareja fiel pues no quiere que la vuelvan a traicionar pues es algo que ya le sucedió y justamente fue con alguien que había considerado como “guapo”.

Finalmente reveló que no le molesta el tipo de “feo”, sino que estaba abierta a lo que “le cayera”.

Karely Ruiz cumplió uno de sus sueños que tenía de niña

Karely Ruiz aseguró, en un entrevista, que por fin pudo cumplir un sueño que ella tenía desde niña y eso la hace muy feliz. El objetivo en cuestión fue haberse convertido en la portada de una edición de la revista Playboy.

Ella aseguró que, después de aparecer en la parte frontal de la publicación, aún le faltaba un objetivo en la vida para sentirse plena, y que sorprendió a todos con su declaración, porque esto fue que desea convertirse en mamá en algún momento futuro.