¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 22 de febrero?

Daniel Bisogno operado de emergencia por colecistitis aguda

Daniel Bisogno ha preocupado no sólo a sus compañeros de Ventaneando, sino a todo el público mexicano tras nuevamente presentar complicaciones de salud derivadas de una infección pulmonar. El famoso cumple este 22 de febrero una semana en terapia intensiva de un hospital ubicado en la Ciudad de México.

Fue el pasado 20 de febrero cuando Pati Chapoy compartió el parte médico de su amigo durante la emisión del vespertino de TV Azteca y ahí señaló que debido a las complicaciones estaba intubado.

“Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo”, señaló en ese momento.

¿Cómo está Daniel Bisogno hoy?

Durante el programa En Shock, el periodista Jorgito Carbajal señaló que su equipo investigó con personas dentro del hospital.

(Captura YouTube: Ventaneando)

“No diremos quién nos dijo (...) les voy a leer y dice lo siguiente: ‘Daniel tiene muchas cosas muy complicadas por su condición hepática, lo sedaron y lo intubaron. El tema tiene que ver con encefalopatía hepáticas muy fuerte y hay exceso de coagulación”, detalló.

Carbajal mencionó que todo lo anterior podría traducirse como “toxicidad en el cerebro y por lo tanto comienzan a decir incoherencias y si no se atiende a tiempo puede terminar dañando partes del cerebro y provocando problemas en el habla, es lo que a mí me dicen los médicos que saben al respecto”.

El reportero arremetió contra las personas que han asumido que el conductor de Ventaneando tiene VIH y detalló que en la información de sus fuentes esto quedó descartado.

Informe sobre la salud de Daniel Bisogno. Crédito: TV Azteca

“Les puedo decir que la información que yo tengo confirmada es que no tiene VIH o SIDA. El tema es hepático (...) está entre la vida y la muerte, nos puede caer bien, mal, pero es un ser humano que no se merece lo que está pasando. Podemos pedir por su pronta recuperación y no nos quita nada, pero sí les dejo claro que no tiene VIH, ni SIDA”, comentó.

Hasta el momento, lo revelado por Carbajal no ha sido confirmado por Pati Chapoy, quien es la que ha dado el parte médico oficial.

Exesposa de Daniel Bisogno visita el hospital

Durante el programa Chisme no Like se transmitió que un paparazzi consiguió ingresar al hospital donde se encuentra Daniel Bisogno y captó a Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor de Ventaneanado, sentada en la sala de espera en el hospital, mientras hablaba con el médico.

“Aunque intenten negarlo, la madre de la hija del conductor sabe que es una situación de vida o muerte”, dijeron los conductores del show, Elisa Beristain y Javier Ceriani.