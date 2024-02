Tras ponerse los ‘fosfo fosfo’, Sandra Cuevas envía fuerte mensaje contra Patricia Mercado: “Piense en México”

Sandra Cuevas reaccionó de esta manera a la salida de Patricia Mercado de la campaña presidencial. Crédito: Cuartoscuro / X @SandraCuevas_

La tarde del pasado martes 20 de febrero, la excandidata a la presidencia y actual senadora de la República por Movimiento Ciudadano (MC) Patricia Mercado, anunció que de manera oficial renunciaba a seguir siendo parte de la contienda presidencial para la cual se desempeñaba como coordinadora del programa de Gobierno y vocera del actual precandidato Jorge Álvarez Máynez, evento que causó conmoción debido a que se especuló que se debía a la reciente incorporación de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas Nieves al partido naranja.

Fue a través de su cuenta en la red social X, antes llamada Twitter que la excandidata presidencial anunció que su labor en este proceso electoral llegaba a su fin, motivo por el que no solo el presidenciable reaccionó sino también la alcaldesa de Cuauhtémoc quien la mañana de este miércoles 21 de febrero le envió un contundente mensaje.

“He concluido mi responsabilidad en la Coordinación del programa de gobierno ‘Una nueva visión de país’ en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años”, escribió Mercado en X.

Con un mensaje en redes, Patricia Mercado se separó de su cargo en la campaña del diputado Foto: Facebook/Patricia Mercado

Así reacciinó Sandra Cuevas

Una vez que la alcaldesa de Cuauhtémoc hizo oficial su incorporación a Movimiento Ciudadano (poniéndose los tenis fosfo fosfo) para buscar una curul en la Cámara Alta, reconoció en entrevista que no conoce ni ha convivido en ningún momento de su carrera política con Patricia Mercado; sin embargo, le pidió pensar en México tras decidir dejar de ser parte del equipo de Jorge Álvarez Máynez ya que insistió, el equipo la necesita.

“Le diría a Patricia Mercado es que piense en México. No se trata de ‘si entra una persona que no le parece o un nombre que no le parece, pero yo voy a hablar por mi. Soy una mujer de principios y de valores, soy una mujer que lucha por esta ciudad”.

Sandra Cuevas, envía mensaje a Patricia Mercado Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa y actual aspirante al Senado de la República insistió en que ella si bien ejecuta una política diferente que da resultados a la ciudadanía, se ha enfocado en no lastimar a nadie y en que a México le vaya bien, postura que le recomendó a la senadora seguir especialmente si no está de acuerdo con su incorporación al partido de cara al proceso electoral.

“Ojala que pudiera ella recapacitar, reflexionar y saber que se necesita en este movimiento, porque es una figura que nos puede aportar muchísimo... yo no la conozco”.

Aunque Patricia Mercado no detalló si por el ingreso de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales es que ella se alejaba del proceso electoral, la alcaldesa de Cuauhtémoc adelantó que es una posibilidad a la que “no hay mucho que pensarle”; no obstante, resaltó que lo que tienen en común es que son mujeres muy trabajadoras.