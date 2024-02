ProPublica responde a AMLO por reportaje que lo vincula con el narco; afirman que Jesús Cuevas conocía la investigación

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, fue notificado sobre el reportaje que señala nexos entre el Cártel de Sinaloa y AMLO. Crédito: Cuartoscuro

Ante los múltiples cuestionamientos y críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de un reportaje del periodista Tim Golden, en el que se da a conocer un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su primera campaña presidencial, ProPublica, medio en el que se publicó la investigación, finalmente respondió al líder del Ejecutivo.

Durante la madrugada de este 9 de febrero, Stephen Engelberg, editor en jefe del medio independiente, publicó un artículo en donde aclaró algunas de las preguntas que López Obrador realizó desde el estrado de Palacio Nacional.

Entre los datos presentados por el también excolaborador de The New York Times destaca que, según dio a conocer, Golden solicitó una entrevista con el líder del Ejecutivo para incluir su versión de los hechos en el reportaje, pero no obtuvieron una respuesta positiva.

En esa línea, indicó que Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, tuvo conocimiento de la investigación que estaban por publicar.

“(Golden) hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo. Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, señaló Engelberg.

El vocero de la Presidencia, Jesús Cuevas. (Crédito: Cuartoscuro)

Sin embargo, durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario federal rechazó que ProPublica haya buscado o solicitado una entrevista con él.

―”¿Sí le pidieron una entrevista antes de sacarlo (el reportaje)?”, cuestionó una reportera de ‘La Mañanera’.

―”No, no, además yo no les doy entrevistas. Acabo de dar una, sobre otro tema, y a ustedes todos los días”, respondió.

Asimismo, afirmó que “es mejor el debate abierto”.

ProPublica aclara por qué publicaron la investigación este año

En la respuesta al mandatario federal, Stephen Engelberg aprovechó para informar que Tim Golden no asistirá a ‘La Mañanera’, luego de que López Obrador lo invitó el pasado miércoles a Palacio Nacional para responder una preguntas.

“Desde la semana pasada, López Obrador ha centrado gran parte de su ira en un artículo que publicamos el 30 de enero sobre acusaciones de que narcotraficantes contribuyeron con 2 millones de dólares a su primera y fallida campaña presidencial en 2006. Descartó la historia como completamente falsa y calumnia. (...) Tim Golden. Golden no asistirá a las conferencias de prensa”, aseveró.

No obstante, decidió responder algunas de las preguntas realizadas por López Obrador públicamente, como el por qué decidieron publicar la investigación este año, en pleno proceso electoral.

Información en desarrollo...