Violencia en Guerrero: asesinan en Iguala a ex fiscal de recuperación de vehículos de la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que iniciado a una investigación sobre un doble homicidio ocurrido en el municipio de Iguala de la Independencia, donde dos hombres fueron víctimas de un asesinato calificado por arma de fuego, uno de ellos identificado como ex fiscal especial de Recuperación de Vehículos.

El suceso tuvo lugar en la carretera Iguala - Taxco, específicamente en la colonia Fovissste de la mencionada localidad.

Según los procedimientos iniciales, la FGE ha abierto una carpeta de investigación por el homicidio calificado con arma de fuego en agravio de las personas identificadas como Julio César Cruz Apac, ex fiscal especial de Recuperación de Vehículos de ese mismo organismo autónomo; así como de Víctor Alonso Mendoza Casatillo, ex ministerio público federal.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Investigadora Ministerial y miembros de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias preliminares y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con medios locales, estas dos personas viajaban en una camioneta marca Audi sobre la avenida Independencia, frente a las oficinas locales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando hombres armados los atacaron desde otro vehículo.

Los reportes refieren que debido al ataque, los ex funcionarios perdieron el control del vehículo y se impactaron con una unidad del transporte colectivo.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a los vehículos involucrados en este hecho. El medio Amapola Periodismo detalló que una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta también resultó herida pór este ataque.

Sobre esta misma carretera, Erick Catalán, aspirante a la presidencia municipal de Iguala por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sufrió una atentado el el pasado sábado 3 de febrero.

Los hechos se dieron cuando el político viajaba en una camioneta blindada la cual fue interceptada por un comando armado que les disparó.

Erick Catalán resultó ileso. Foto: facebook/AhoraGuerrero

El blindaje de la unidad ayudó a que sus ocupantes, Catalán y dos de sus escoltas, no fueran lesionados de gravedad. Los elementos de seguridad del morenista repelieron la agresión.

El político y sus escoltas se dirigieron con la unidad baleada a las instalaciones del 27 batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde fueron resguardados.

Erick Catalán fue militante del Partido de la Revolución Institucional (PRI), aunque ahora se inscribió para participar en el proceso interno de Morena para la presidencia municipal de Iguala.

Por violencia, cancelan Feria de la Bandera en Iguala

El alcalde de Iguala, David Gama Pérez, anunció en sus redes sociales la cancelación de la Feria de la Bandera por los diversos hechos de violencia y las amenazas de presuntos integrantes de la Familia Michoacana al municipio.

“Ante el clima de incertidumbre generado por los acontecimientos que ocurren en nuestro municipio, el estado y en el país; el cabildo, los integrantes del patronato, los coordinadores y todo el equipo responsable de las actividades, hemos tomado la decisión de cancelar las actividades relacionadas con la Feria de la Bandera”, se lee en la publicación, en la que el edil ofreció disculpas a sus ciudadanos.