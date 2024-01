Jorge Ramos y Ana de la Reguera: así fue el romance marcado por la infidelidad del periodista que increpó a AMLO

El periodista y la actriz mexicana se conocieron en 2005; en 2006 hicieron público su romance y terminaron en diciembre de 2010 (Foto: Instagram)

Jorge Ramos ha vuelto a dar de qué hablar este lunes 29 de enero, pues el periodista de Univisión se apersonó en la conferencia “mañanera” de AMLO y enfrentó al presidente respecto a las cifras en homicidios dolosos en el país.

“Yo sé que ha dicho que hay una tendencia a la baja, pero los datos son los datos. Los números de muertos en su gobierno es mucho mayor. Han muerto más que con Peña Nieto y Calderón. Puede reconocer que su estrategia de militarización ha fracasado, ha traído más violencia. ¿Qué recomendaría al próximo presidente o presidenta?”, cuestionó Jorge Ramos.

Como respuesta, el presidente López Obrador dijo respetar su punto de vista, pero no lo comparte. Añadió que tiene los datos, aunque deben verse de manera distinta.

Este episodio ha traído a la memoria aspectos de la vida personal del hoy novio de la conductora de televisión Chiquinquirá Delgado, como su romance con la actriz Ana de la Reguera.

AMLO le responde a Jorge Ramos en la mañanera.

Ana de la Reguera y Jorge Ramos, del amor a la distancia

Fue en 2005 cuando Jorge Ramos y Anabell Gardoqui de la Reguera comenzaron una relación sentimental, siendo que la pareja fue captada por vez primera al salir de una reunión en la casa de la periodista María Elena Salinas en enero de 2006, para luego confirmar que sostenían un romance.

Sin embargo, la relación estable terminó antes de la Navidad de 2010. Aunque fue reservada en dar detalles, la actriz de entonces 33 años confirmó ante la prensa que el fin de la relación se debió a una infidelidad por parte del periodista.

“Así es, así es, así es”, respondió Ana al programa Ventaneando sin entrar en detalles tras ser cuestionada sobre los rumores de infidelidad de su exnovio. “Pues pregúntenle eso a él, no voy a dar detalles, nunca di detalles de mi vida privada y además no es un buen momento, creo que no sería muy inteligente porque es muy pronto, hay muchos sentimientos, creo que no es el mejor momento para hablar pero sí, así es”.

Ana de la Reguera es hermana de Ali Gua Gua, líder de la banda Las Ultrasónicas (Foto: AP)

Cuando le preguntaron si había descubierto dicha infidelidad por llamadas o mensajes de texto, la actriz declaró “Fue por muchas cosas”.

Y aunque tras la ruptura escribió en Twitter que ahora pertenece al “club de mujeres engañadas”, Ana no ocultó su tristeza.

“Nos pasa a muchas personas, es normal y es natural pero es raro estar en esa situación. Tenía muchísimo tiempo de no tener una relación tan larga y no sé, nunca había vivido esta situación. La verdad es extraño dar este tipo de declaraciones”.

Además dijo a las cámaras del programa de TV Azteca que estaba consciente de que le seguirían preguntando sobre el tema, dado que Ramos nunca habla de su vida privada.

“Desgraciadamente casi siempre fui yo la que dio la cara y me toca a mí lidiar con esto pero bueno, ni modo”, afirmó. “Aprendí a no ser tan confiada”.

Ramos y AMLO se han enfrascado en discusiones prácticamente desde el inicio del sexenio de la 4T (Foto: Gobierno de México)

A finales de enero de ese año, la hija de Nena de la Reguera se “burló” de la edad de su ex: “No sé cómo estaba con uno de 53 pudiendo andar con dos de 25 jajajaja!!”, escribió durante un viaje en Europa junto a su prima.

Jorge Ramos se mostró más prudente, y al día siguiente que Ana dio a conocer la infidelidad, retuiteó una frase de Alejandro Jodorowsky: “Se dice la verdad a quien sabe escucharla. El silencio es la mejor respuesta para los oídos sordos”.

Por su parte, la conductora Rebecca de Alba escribió sin tapujos en apoyo a su amiga: “No puedo seguir admirando a jorgeramosnews Unfollow al buen periodista, pero tremendo cornudo. @ADELAREGUERA te quiero!!”

Ana de la Reguera sostuvo en diversas ocasiones que el rompimiento se dio debido a una infidelidad de parte de Ramos (Foto: AFP)

Poco tiempo después, la actriz de El crimen del cácaro Gumaro y ¡Que viva México! volvió a señalar la infidelidad como la causa de su rompimiento con el titular de Noticiero Univisión.

“Nuestra relación fue bella y estable hasta que él cometió una infidelidad; algo que me llevó inmediatamente a tomar la decisión de terminar con él. Es algo que nadie puede soportar” señaló la veracruzana en enero de 2011 en entrevista con el programa Estrellas Hoy.

En aquel momento la actriz de Capadocia no tenía contemplada una reconciliación con el periodista, ni siquiera continuar con su amistad. “No hay posibilidad alguna que regresemos definitivamente y exista alguna relación”.

Ramos no dio declaraciones públicas y únicamente se limitó a retuitear una frase de Jodorowsky (Foto: Archivo)

Poco antes de terminar su romance, Ana de la Reguera contó a la revista Quién que no pensaba casarse con Jorge, pues no estaba en sus planes aunque sostenían una relación estable que se mantuvo firme.

“Jorge y yo no compartimos un hogar, no tenemos planes de boda, ahorita estamos bien así, y así ha funcionado”, platicó entonces la mexicana.

Tiempo después, De la Reguera hizo declaraciones que dejan ver que el hecho sucedido tiempo atrás la había herido al grado de no querer sostener contacto con Jorge Ramos.

“En aquel momento dije lo que tenía que decir. Justamente lo que yo dije en ese momento fue lo que pasó después. El tiempo me dio la razón y menos ganas de hablar con él me quedaron”, dijo a TV Notas.

Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos se conocieron en 2011; en 2014 se unieron en una ceremonia simbólica en la India (Foto: Instagram)

Cuando Ana de la Reguera se desdijo sobre la infidelidad de Ramos

Sin embargo, en febrero de 2011, Ana de la Reguera se retractó de sus dichos y dejó en claro que no hubo una tercera en discordia entre ellos.

“Terminar a la distancia creó terribles malentendidos, públicos y privados. Jorge y yo lo hemos aclarado; no hubo otra persona involucrada en nuestro rompimiento”, anotó entonces.

“Muchas gracias por su apoyo y no haremos más declaraciones al respecto”, añadió en el tuit que de inmediato fue retuiteado por Jorge Ramos, quien agregó un breve “Gracias, Ana”.

Tiempo después, en 2015, la comunidad latina defendió a Jorge Ramos cuando el entonces presidente Donald Trump lo expulsó de una conferencia de prensa; sin embargo llamó la atención que Ana no se pronunciara al respecto.

Y es que como mexicana asentada en Estados Unidos, donde ha formado parte de la industria cinematográfica, ha sido crítica y participativa en las redes sociales, sin embargo lo ocurrido con su ex no le mereció ninguna opinión.