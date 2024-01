¿Quién es Paola Dalay, la novia de José Eduardo Derbez que está embarazada?

Paola Dalay es 10 años menor que José Eduardo Derbez. (Instagram: @jose_eduardo92)

¡La dinastía Derbez se parpara para recibir un nuevo integrante! José Eduardo Derbez y Paola Dalay se encuentran en la dulce espera de su primogénito. La noticia sorprendió a propios y extraños, pues el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no suele compartir detalles sobre su vida privada fuera de sus programas de televisión o reality show familiar.

“Los más felices de contarles que ¡VAMOS A SER PAPÁS! No saben la emoción que nos da esta nueva aventura. Estamos llenos de nervios y miedo, pero también de mucha felicidad. TE AMO”, publicaron en conjunto en Instagram.

La pareja acompañó su anuncio con dos conmovedoras fotografías, donde mostraron las primeras ecografías de su bebé.

Se desconoce al momento cuánto tiempo de gestación lleva el bebé (Foto: Instagram)

Pero eso no fue todo, también publicaron un video en el canal oficial de José Eduardo Derbez en YouTube, donde compartieron detalles sobre cómo se enteraron del embarazo.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma; no le había bajado. Te dije: ‘Oye, no será un embarazo’ y ella como que dijo que no había forma (...) llegamos a la casa y se hizo la prueba, la dejó en el baño, se salió, nos hicimos medio weyes platicando de otra cosa que ni nos interesaba y pues ya, me metí al baño, salí y le dije que estaba embaraza; lloramos mucho”, narró el actor.

¿Quién es Paola Dalay?

La nueva integrante de la dinastía Derbez se llama Paola Dalay González Hernández. Es 10 años menor que José Eduardo Derbez, en marzo de este 2024 celebrará su cumpleaños número 22, y se desarrolla profesionalmente en el mundo de la moda.

Los enamorados se enteraron del embarazo cuando tenía 3 meses de gestación. (cortesía:@paoladalay)

De acuerdo con información disponible en sus redes sociales, es modelo y beauty designer. Durante su carrera ha colaborado con varias marcas de belleza y moda. Además, suele compartir tips de belleza a través de sus redes sociales o en un reconocido salón de belleza con más de 35 años de experiencia.

Paola Dalay era ajena al medio artístico nacional hasta que formalizó su relación amorosa con José Eduardo Derbez.

¿Cómo comenzó la historia de amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Su historia de amor se remonta al año 2020, cuando el protagonista de ‘El Rommie’ comentó una historia de Instagram de la modelo. Según contó Paola Dalay en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó hace unos años en la misma red social, no se habían hablado hasta que él dio el primer paso.

Paola Dalay en el cumpleaños de José Eduardo (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, comentó.