¿Anette Cuburu no soporta a Pedro Sola? El conductor aclara por qué no se saludaron en ‘Ventaneando’

Cuburu sigue dando de qué hablar por su pleito con Legarreta. (Instagram: @ventaneando)

Anette Cuburu continúa envuelta en controversia por las contundentes declaraciones que lanzó contra Andrea Legarreta. Desde que revivió el escándalo este 2024, varios usuarios de redes sociales se han mantenido al pendiente de todos los movimientos de la conductora, como las felicitaciones que recibió por su cumpleaños 49 y algunos fragmentos de sus entrevistas promocionales por el estreno de ‘Hijas de su madre’.

El pasado 15 de enero asistió como invitada especial a Ventaneando junto a Aylin Mujica para anunciar su obra de teatro. Aunque su entrevista se desarrolló con completa normalidad, algunos espectadores detectaron un supuesto desaire de la conductora contra Pedrito Sola y no dudaron en exponer la situación a través de redes sociales.

“¿Por qué no saludó a Pedrito?”. “Casualmente ya hasta entra como diva. Todo por un escandalo”. “¿No vio a Pedrito?”. “¿Y tío pedrito qué onda? Con el tío pedrito no”. “Que hipocresía de la señora”. “No que muy educada la señora y a Pedrito no lo saludo no bueno la doble moral”, fueron algunas reacciones en Instagram.

El video se viralizó en redes sociales. (Instagram: @ventaneando)

Y es que Anette Cuburu saludó con un beso y un abrazo a todos los conductores de Ventaneando cuando entró al foro (Daniel Bisogno, Rosario Murrieta, Linet Puente y Mónica Castañeda) menos a Pedro Sola, situación que generó molestia en el público.

Pedro Sola aclara por qué Anette Cuburu no lo saludó

Tras lo sucedido, la producción de Ventaneando buscó a Pedro Sola para que explicara qué había pasado en realidad con Anette Cuburu y su respuesta también dividió opiniones en redes sociales. Según contó el conductor para la cuenta oficial del programa en TikTok, todo se trató de un malentendido.

“Hace unos días vinieron Anette Cuburu y Aylin Mujica a hablarnos de una obra de teatro que van a presentar, ‘Hijas de su madre’, que va a ser una gira por toda la República y Estados Unidos”, comenzó.

El conductor asegura que tienen una buena relación. (Captura YouTube: Ventaneando)

“Anette llegó muy temprano, yo la vi desde maquillaje. Somos amigos de años, platicamos y luego ya nos vinimos para acá. Seguimos platicando en la mesa del comedor y a la hora que arranca el programa pues ya no nos saludamos efusivamente porque ya lo habíamos hecho”.

De esta manera, Pedro Sola no sólo aclaró la confusión, también dio a conocer que tiene una estupenda relación con Anette Cuburu.

“Se armó un chismarajo que porque ella me hizo una grosería. No se crean todo lo que ven porque no todo es cierto”, advirtió.