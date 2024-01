Omar García Harfuch reaparece al lado de Lety Varela; promete trabajar por la Benito Juárez

El exaspirante al Gobierno capitalino apareció con la extitular de la Brigada Animal con quien dijo, trabajará para devolver la seguridad a la demarcación. Crédito: @LetyVarela / captura de pantalla

La tarde de este viernes 12 de enero la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Benito Juárez, Leticia Varela publicó a través de sus redes sociales un video donde aparecer acompañada de Omar García Harfuch, ex aspirante al Gobierno de la Ciudad de México por el mismo partido.

Cabe destacar que el antes mencionado, quien además fungió como secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), no había tenido apariciones públicas tras haber quedado fuera del proceso interno del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el cual designó a Clara Brugada para gobernar la capital mexicana.

“Es un gusto volver a coincidir y hacer equipo”, escribió la aspirante a la alcaldía Benito Juárez.

Omar García Harfuch reaparece ahora al lado de la aspirante a la alcaldía de Benito Juárez Foto: Facebook/Omar García Harfuch

La relación entre ambos funcionarios no es reciente pues basta recordar que la hoy aspirante a la alcaldía de Benito Juárez se desempeñó como titular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual depende de manera directa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, motivo por el cual Lety Varela insistió en su video que tras haber sumado fuerzas con el ex jefe de la Policía capitalina era con el fin de no solo devolver la seguridad a la demarcación sino también trabajar por el bienestar animal.

“A mi querido @OHarfuch lo conocí en el @Congreso_CdMex mientras presidía la Comisión de Seguridad. Allí apoyamos su estrategia que disminuyó la inseguridad en #BenitoJuarez y en toda la #CDMX”, escribió la aspirante.

No hay detalles de un proyecto juntos

El video de 32 segundos de duración inicia con un mensaje de la candidata a la alcaldía remarcando que pronto habrá señales sobre esta nueva mancuerna que no solo beneficiará a los ciudadanos sino también a los animales de compañía. Por ello, se espera que pronto ambos arrojen más información especialmente porque García Harfuch podría ser aspirante al senado.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana reaparece al lado de la aspirante a la alcaldía de Benito Juárez, Leticia Varela. Crédito: X @LetyVarela

“En nuestra Ciudad vamos a seguir trabajando por la seguridad y el bienestar de todos los animales de la Ciudad. Mi reconocimiento por el gran trabajo que hizo el frente de la Brigada Animal”, fue el mensaje del ex titular de la SSC.

Antes de sumar esfuerzos con la aspirante a la alcaldía Benito Juárez, Omar García Harfuch sostuvo una reunió con Miguel Torruco, también ex aspirante al Gobierno de la Ciudad de México, encuentro que fungió como el primero desde que Morena lo descartara para la boleta electoral tras valerse de la paridad de género que se requería para esta contienda electoral.

Ambos personajes importantes de la política mexicana dijeron, sumarían esfuerzos a favor de Clara Brugada Molina y de Claudia Sheinbaum Pardo, esta última aspirante a la presidencia de la República también por Morena.

Al momento Omar García Harfuch ha mantenido un perfil bajo desde que se reveló que pese a encabezar las encuestas, no contendría por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, se mostró contento por seguir siendo parte del proyecto de transformación que inició el presidente López Obrador y con ello, podía sumarse a la campaña de la exjefa de Gobierno de la capital con quien ha mantenido una buena relación laboral.

Fue el pasado 29 de noviembre del 2023 cuando el partido guinda presentó la lista de sus precandidatos a la Cámara Alta en donde trascendió el nombre del exjefe de la Policía Capitalina. Antes de ello, García Harfuch había mencionado que no tenía claro su futuro político pero no por ello se sumaba a ser parte de la continuidad de la transformación.

El exfuncionario capitalino hizo hoy su registro como precandidato único de Morena Crédito: X/@OHarfuch

“La razón, es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro”, dijo entonces.