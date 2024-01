¿Se acabó la carrera de Dani Flow? Así va la venta de boletos de su concierto tras ser cancelado por machista

Luego de sus polémicas declaraciones, el artista no logra agotar sus conciertos. (Cortesía / Ticketmaster)

Dani Flow comenzó el 2023 con un ascenso inmediato que meses más adelante se convirtió en meteórico. Para mitad del año y finales del mismo, el cantante de reguetón ya era una de las figuras más relevantes del género en México. Tanto así que se presentó con éxito en diversos escenarios chicos y grandes y antes de finalizar el calendario agregó una gira de conciertos ambiciosa que desembocará en el Pepsi Center WTC en próximo mes de marzo.

Te puede interesar: Dani Flow en La Maraka de CDMX: fecha y precios para ver al “Rey del Morbo” de cerca

Sin embargo, recientemente el artista originario de Irapuato, Guanajuato se metió en camisa de cuatro varas al realizar un par de declaraciones controversiales. En ellas dejó entrever una cierta postura misógina que condenaba los movimientos feministas. Más tarde, además, se agregó un comentario con tintes de pedofilia que incomodó a más de uno.

¿Qué dijo Dani Flow?

El cantante Dani Flow tendrá un concierto final para 2023. (Foto: Cortesía)

Todo comenzó cuando Dani Flow opinó sobre la condena del youtuber Rix, quien fue acusado de su novia Nath Campos en 2021 de abuso sexual.

Te puede interesar: Caifanes anuncia nuevo concierto en la CDMX: esta es la fecha y costos

“Sí fue una pendejad* por lo que lo metieron a la cárcel... A la verg* todos, neta wey si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale verg* la morra esa, o sea hay fotos de la morra esa con ese wey después de que pasó eso, o sea, me caga* esas morras”, se expresó el cantante.

Cuando se tuvo que referir al movimiento feminista, expresó su total desacuerdo hacia aquellos grupos: “No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su p*ta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas... siento que es una mancha social. Espero ser lo suficiente papá para mi hija, para que nunca nunca nunca esté cerca de esos movimientos”.

Te puede interesar: ¡Martillazo a las críticas! Dani Flow responde a comentarios de Aleks Syntek

En la misma entrevista también habló de una rima de la que se arrepentirá en 15 años: “Al chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir, ‘a mi hija jamás la tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y sí’”.

Dani Flow se gana las críticas del público

El reguetonero de Irapuato confesó que se operó la cara. (YouTube)

Sus declaraciones causaron un revuelo inmediato en redes sociales y muchos hicieron un llamado para “cancelarlo”. En efecto, el clima en redes sociales es de total crítica y descontento. Muchos afirman que la carrera del cantante llegó a su fin, antes de terminar de comenzar.

Sin embargo, Dani Flow ya tiene una gira programada para este 2024, una que recorrerá diversas ciudades. A pesar de su fama y su ascenso meteórico, no ha logrado agotar las entradas de su concierto en la Ciudad de México. Lo cual resulta alarmante siendo que se trata de un recinto con una capacidad para máximo 8 mil personas.

Muchos se preguntan si la carrera del cantante reguetón habrá terminado luego de sus desafortunadas declaraciones. Y es que para la tarde del martes 9 de enero, Ticketmaster muestra una amplia disponibilidad de entradas para su concierto en CDMX del próximo 14 de marzo.

Desde que iniciara la venta el día 22 de diciembre, las únicas secciones que lograron agotarse fueron las numeradas. Es decir, aquellas que se marcan como Box Superior y Sección C. Las dos zonas generales, que se ubican frente al escenario, aún se muestran con bastante capacidad. ¿Será el final de su carrera?

Captura: Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para Dani Flow en CDMX?

Los precios para sus entradas, en las secciones que aún quedan disponibles, son los siguientes: