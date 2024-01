Premios ESLAND lanza encuesta para decidir si AMLO debe ser nominado a ‘Streamer del Año’; gamers reaccionan

Los organizadores darán a conocer las nominaciones el 7 de enero Crédito: @PremiosESLAND

A unos cuantos días de que se den a conocer las nominaciones de los Premios ESLAND de este año, los organizadores han decidido preguntarle a sus seguidores si el presidente Andrés Manuel López Obrador debería de ser considerado para la premiación, luego de que fuera nombrado como el ‘streamer’ más visto de Latinoamérica durante 2023.

Fue durante la tarde del jueves cuando, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Premios ESLAND lanzó una encuesta para saber la opinión del público.

“¿AMLO NOMINADO a los Premios ESLAND?” se lee en la publicación que únicamente cuenta con dos opciones, ‘sí' o ‘no’, y cuenta con más de 300 mil votos.

Sin embargo, la mayoría de seguidores de la comunidad de streamers latinoamericanos se ha posicionado en contra de la consulta, pues señalan que la premiación podría tener tintes políticos.

Al corte de las 09:00 horas de este 5 de enero, la encuesta contaba con 47.5% de votos a favor y 52.5% en contra.

La encuesta concluye a las 13:00 horas del 5 de enero. (Crédito: Captura de pantalla | @PremiosESLAND)

Cabe recordar que Stream Charts, una página de recopilación y análisis de datos de plataformas de streaming como Twitch, Kick, Rumble, AfreecaTV y YouTube, dio a conocer el pasado 28 de diciembre que López Obrador fue el ‘streamer’ más visto en los últimos 12 meses gracias a ‘La Mañanera’.

“El streamer latinoamericano más visto de 2023 fue el presidente mexicano (...), quien utiliza la transmisión en vivo para transmitir eventos político y asegurarse de conectarse con toda la población”, indicó.

Las estadísticas señalan que el mandatario federal generó 49.08 millones de vistas a través de su canal de YouTube ‘Andrés Manuel López Obrador’, en el que transmitió la conferencia de prensa matutina durante 724 horas y 40 minutos ―hasta el 27 de diciembre―.

AMLO encabeza la lista de los más vistos en plataformas digitales Crédito: X @StreamsCharts

Streamers reaccionan a encuesta: “Meterse en la política es un caos”

Luego de que Poi Turrents, un director de fotografía y streamer español que participa en la organización de los Premios ESLAND, aclaró que su referencia a la hora de nominar son las estadísticas y no el contenido, varios creadores de contenido mexicanos se pronunciaron en contra.

Tal fue el caso de Juan Guarnizo, uno de los streamers latinoamericanos más populares. A través de su cuenta de X, el joven colombiano pero naturalizado en México señaló que “meterse en la política es un caos”.

“Entiendo que desde España se vea un poco meme todo esto, pero para los que conocemos un poco la situación (y más en estos momentos de candidatos, partidos, etc) no resulta tan gracioso. Este año hubo muchos mexicanos que la rompieron, perfiles top no les van a faltar de este país. Quackity, Roier, Rivers, Ded, Molly, Aldo y podría seguir”, escribió.

La segunda edición de los Premios ESLAND se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la CDMX (ESLAND)

Por su parte, la streamer Alana Flores indicó que no es correcto mezclar la política de México con la premiación, “sobre todo cuando es año de elecciones”.

Roberto Cein, influencer conocido por su canal homónimo en YouTube, agregó que habrá mucha gente que se enojará si no se le invita, pero aseguró que meterse en la política mexicana es un tema “bastante serio”.

“Esta más que reprochado sin importar el lado o que sea algo fuera de la política como los ESLAND”, dijo.

¿Cuándo son los Premios ESLAND 2024?

La entrega de los Premios ESLAND de 2024 se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de febrero en Andorra.

Esta premiación se realiza para reconocer a los creadores de contenido ―en streaming― de la comunidad hispanohablante; de ahí su nombre (ESLAND es acrónimo de España, Latinoamérica y Andorra).

El próximo 7 de enero los organizadores realizaran una transmisión en vivo para dar a conocer los criterios de nominación y los nominados de cada categoría.