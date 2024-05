¿No tienes trabajo? Francia Recluta en México: cuándo, a qué hora y dónde se llevará a cabo

La feria de empleo tendrá la participación de empresas con prestigio internacional. (Graciela López/Cuartoscuro).

La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México) organizará la feria de empleo Francia Recluta en México el 16 de mayo de 2024 en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en Durango 275, Roma, desde las 10 AM hasta las 6 PM.

Francia Recluta en México cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia, el Consulado de Francia y el Instituto Francés de América Latina. El evento contará con importantes corporaciones de Francia y a candidatos interesados en explorar oportunidades laborales y de crecimiento profesional. La jornada será una plataforma para el intercambio entre los asistentes y las empresas a través de conferencias y talleres temáticos centrados en industrias innovadoras, el futuro del trabajo, y los desafíos de la inteligencia artificial en el entorno laboral.

La feria de empleo tendrá entrada gratis

El evento, de entrada gratuita, se enfoca en conectar a profesionales mexicanos con importantes compañías francesas operando en sectores vitales tales como energía, lujo, salud y servicios. Entre las empresas participantes destacan nombres relevantes como AIT, Alstom, Atos, Capgemini, Engie, Forvia, LVMH, Manpower, Pierre Fabre, Richemont, Saint Gobain, SGF, Sodexo, Up Si Vale, Valeo y Veolia. Estas compañías brindarán la oportunidad a los participantes de conocer de cerca los programas de crecimiento y la cultura organizacional de cada entidad. La feria se inaugura con registros desde las 8 AM, seguida por la ceremonia oficial a las 8:30 AM con discursos de Xavier de Bellefon, Presidente de CCI France México, Delphine Borione, Embajadora designada de Francia en México, y Vincent Perrin, Cónsul General de Francia en México, entre otros.

Francia recluta en México tendrá una agenda repleta de actividades para fomento al empleo. (CCI France México).

De Bellefon resaltó la importancia de este evento como un hito en el marco del 140 aniversario de la CCI France México, con el objetivo de destacar la presencia de empresas francesas en el país y apoyar en la promoción de estas como preferentes empleadoras. Por su parte, Borione enfatizó la inversión constante y el compromiso de Francia en el desarrollo y formación del talento mexicano, con un enfoque en la innovación y el crecimiento. Además, Perrin comentó sobre el papel que esta iniciativa juega para la comunidad francesa en México, resaltando el apoyo financiero del Consulado General a este proyecto.

La implementación del evento está a cargo de la agencia de eventos PuntoOrc, asegurando una organización eficiente y una experiencia enriquecedora para todos los participantes. Este evento no solo representa una puerta hacia nuevas oportunidades laborales sino también una instancia para entender mejor las dinámicas de las empresas francesas y su contribución al mercado de trabajo en México.