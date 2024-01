Eduardo Verástegui también tiene su plan B si no llega a elección presidencial de 2024

26/02/2022 Eduardo Verástegui en la CPAC 2022 en Budapest, Hungría POLITICA INTERNACIONAL VOX ESPAÑA

José Eduardo Verástegui Córdoba criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego que le negaron extender más allá del 6 de enero el plazo para presentar las 961 mil firmas de apoyo ciudadano que le permitan acceder a la candidatura por la vía independiente a la presidencia de la República en 2024.

El actor y productor arremetió contra las autoridades electorales pues hasta ahora ha logrado reunir aproximadamente 155 mil muestras de apoyo en todo el país, y sin la extensión del plazo, será difícil que llegue a la meta establecida para todos los aspirantes.

“Esto solo confirma que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) no sirven ni respetan los derechos ciudadanos”, se quejó Verástegui este 4 de enero.

En caso de quedar descartado del proceso electoral, el actor aclaró que no se dará por vencido y adelantó que su Plan B será la creación de un partido político de ultraderecha a partir de enero de 2025.

El actor mexicano, Eduardo Verástegui, compartió su postura sobre algunos temas de interés nacional e internacional, y pidió apoyo de los ciudadanos para que firmaran por él en la aplicación del INE. (Crédito: @EVerastegui / X)

“A mí, estos obstáculos no van a detenerme porque no voy a traicionar a los cientos de miles de personas que me acompañaron y me dieron su apoyo, aunque muchos de ellos no hayan podido firmar por las fallas constantes y discriminatorias de la aplicación del INE”, sentenció el activista mexicano.

Ésta respuesta de Verástegui obedece a la decisión que tomó este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al rechazar la solicitud del actor para ampliar el plazo, además de incluir el uso de formatos físicos en la recolección de firmas.

En este contexto, Eduardo Verástegui, quien representa a la derecha extrema en México, se dijo decepcionado del sistema democrático en México y mostró su afinidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo también ha sido víctima del INE.

“Están jugando con mi tiempo y con mi dinero, porque yo pagué está campaña con la ilusión de juntar un millón de firmas. Ahora entiendo al presidente López Obrador cuando él decía que el INE no sirve. Ahora entiendo el dolor que sintió cuando le robaron la Presidencia, Calderón”, expresó en entrevista el productor y aspirante presidencial.

Pese a sus quejas, en redes dicen que la falta de apoyo es porque nadie cree en su proyecto. Foto: Facebook Eduardo Verástegui

Verástegui Córdoba se inscribió como aspirante a una candidatura independiente con el objetivo de representar a los mexicanos que demandan un partido político de “verdadera derecha”, pues consideran que el PAN no representa estos valores.

Cercano a políticos representantes de la extrema derecha, como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, o Carlos Abascal, el actor mexicano recordó que en meses pasados participó en la marcha para defender al INE frente a los embates de la 4T, pero ahora dijo sentirse “ingenuo” de haber defendido al órgano electoral.

Cabe destacar que el INE estableció que todos los aspirantes a una candidatura independiente debían reunir 961 mil firmas de apoyo ciudadano en todo el país, cifra que representa el 1% del padrón electoral, considerando que el total de electores es de casi 98 millones de ciudadanos mexicanos.

Verástegui y su equipo se quejaron que la aplicación móvil del INE para captar los datos de quienes respaldan a un candidato independiente no permitía un trabajo ágil y demandaron ampliar el plazo hasta el 18 de enero. Sin embargo, el Consejo General del INE consideró que todos los aspirantes debían seguir los plazos establecidos en el calendario oficial del proceso electoral 2023-2024.

Aunque el productor de cine continúa recabando firmas, es difícil que en 3 días logre reunir las más de 800 mil firmas que le faltan para alcanzar el umbral mínimo del 1% del padrón electoral a nivel nacional.