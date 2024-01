Reportero advierte que destapará escándalos de Gustavo Adolfo Infante que le contó Himmel, famosa escort trans

Gustavo Adolfo Infante habría asistido a fiestas privadas llenas de excesos, según lo declaró Himmel (Foto: Instagram)

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de la polémica luego de que declaró que el reportero Enrique de la Rosa estaba detrás de un escándalo que supuestamente lo vincula con la modelo Himmel y unas alocadas noches de fiesta en el pasado.

El llamado Periodista de las exclusivas declaró en un video que circula entre periodistas de espectáculos que De la Rosa habría orquestado la supuesta difamación de la que es objeto.

Ante ello, el reportero independiente niega la acusación del titular de De primera mano. Así lo dijo para el canal de YouTube Ernesto Buitron News.

“Está pero si bien mal, ¿cómo voy a decirle yo a alguien que hable mal de él? Y luego dice que me va a demandar, que me demande y voy a sacar la entrevista que me dio Himmel, y no solamente habló de Gustavo, habló de un chorro de cosas y lo que le dijo a Alfredo Adame fue poco, (comparado con) lo que me dijo a mí Himmel de Gustavo Adolfo. Estoy esperando a que me demande para sacar esa entrevista”, declaró el reportero que ha trabajado para Televisa, Telemundo y TV Azteca.

Enrique de la Rosa es un reportero de espectáculos independiente, que cuenta con más de 20 años de trayectoria (Foto: LinkedIn)

Así mismo, De la Rosa negó haber sido él quien ideó un plan para dañar la reputación del periodista de Imagen Televisión.

“La entrevista la hizo Alfredo Adame, donde saca a relucir todo lo que vivió en su juventud Gustavo Adolfo Infante, que vivía en tugurios y que se metía quién sabe qué cosa y con quién sabe quién... ¿cómo voy a decirle a Himmel que diga lo que yo quiero que diga? Eso es mentira y aún así no tengo yo ninguna responsabilidad de sus palabras”, declaró el comunicador.

Presuntamente existe material sobre supuestos actos realizados por Infante que no fue publicado, mismo que saldría a la luz una vez que Infante interponga la demanda que advirtió contra De la Rosa.

“La entrevista que yo le hice a Himmel nunca en ningún lado salió porque yo dije ‘no, perro no traga perro’. Entonces yo dije ‘no voy a sacar nada de eso’, pero estoy esperando que me demande Gustavo para yo sacar todo lo que dijo Himmel de él”

Fue Alfredo Adame quien entrevistó a Himmel en 2020, en aquella charla la modelo contó supuestas intimidades de Infante (Fotos: Gettyimages)

Además, De la Rosa nvió un mensaje a la escort, quien es una mujer trans.

”Himmel, acuérdate de quién hablaste de Radio Fórmula, todas nuestras conversaciones las tengo grabadas, espérate a la segunda semana de año nuevo para empezarlas a sacar”.

El comunicador independiente dijo no tener miedo a la posible querella que contra él inicie el titular de El minuto que cambió mi destino y dijo contar con material inédito que destapará escándalos en el medio del espectáculo resguardado durante 20 años, que “le ha tocado presenciar”.

“Voy empezar a sacar todas esas versiones. Está bueno, no se pierdan De la Rosa TV porque ahí voy a empezar a sacar todas estas entrevistas que tengo. No tengo miedo, ¿qué puede hacer él?, demandarme no puede, ¿de qué me va a demandar? Necesita primero argumentos, pruebas, para demandarme. Siempre ha dicho Gustavo cosas que la gente ni se la cree”, sentenció y además, negó también ser amigo de Alfredo Adame.

La modelo, escort y actriz trans ha sido parte del medio artístico desde finales de los años 90 (Foto: Hugo Avreimy)

“Ni he dado a conocer nada, ni es amigo mío Alfredo, también Adame una vez me bronqueó por una nota que saqué... una vez me corrió de su casa también, y por ahí tengo la grabación y también la voy a sacar”, finalizó el experto en espectáculos.

¿Qué dijo Himmel sobre Gustavo Adolfo Infante?

La escort trans dijo haber presenciado fiestas desenfrenadas donde acudió Infante Crédito: YouTube@AlfredoAdame

De acuerdo con la modelo Himmel, quien ganó fama en la década de los 90 al ser una mediática mujer transgénero, Gustavo asistió en el pasado a convivios realizados en una suite de un hotel de la calle de Londres, en CDMX, organizados por conocidos empresarios del gremio periodístico.

Según lo declaro por Himmel en agosto de 2022, en dichas fiestas Infante participaba activamente en el consumo de alcohol.

“Gustavo Adolfo siempre llegaba solo a las reuniones, se ponía ropa muy ligera y cuando comenzaba a consumir alcohol, posteriormente empezaba con la cocaína que es la droga que más corría ahí y cuando sentía la necesidad de tener intimidad con algunos de los asistentes, se encerraba en el baño con hombres y mujeres de distintas preferencias, entraba y salía”, dijo Himmel a Alfredo Adame.